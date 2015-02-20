مبارزه با فساد اقتصادی اصل مهم تحقق اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در خطبه های نماز جمعه این هفته مرکز خراسان شمالی که در محل مصلای امام خمینی(ره) بجنورد برگزار شد، با اشاره به سالروز انتشار حکم تحریم استعمال توتون و تنباکو توسط فقیه مجاهد آیت الله میرزا محمدحسن شیرازی، اظهار داشت: بعد از انتشار این حکم تمامی مردم ایران به پا خاسته و با فشار بر ناصرالدین شاه وی را مجبور به لغو قراداد استعماری با انگلستان کردند.

وی با بیان این که صدور این حکم نقطه عطفی در تاریخ حوزه های علمیه تشیع بوده و اقتدار بزرگ مرجعیت شیعه را به نمایش گذاشت، اضافه کرد: این حکم، انقلابی در ایران به وجود آورد که منجر به انقلاب مشروطه شد و مشروطه نیز مقدمه پیروزی انقلاب اسلامی ایران و استقرار نظام دینی در کشور را فراهم کرد.

حجت الاسلام یعقوبی افزود: امروز نیز در کشور اسلامی ایران در سایه روحانیت و ولایت فقیه زندگی می کنیم و ولی فقیه با حمایت مردم در برابر شیطنت ها و توطئه های دشمنان با اتخاذ تدابیر مناسب ایستادگی می کند.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی در ادامه با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری پیرامون مذاکرات هسته ای، اظهار داشت: رهبری فرموده اند اگر بنا بر تحریم باشد ایران نیز می تواند آمریکا و قدرت های غربی را تحریم کند و این اقدام را انجام خواهد داد.

وی با بیان این که بیانات رهبر معظم انقلاب هشداری به آمریکا و طرف های غربی است، اضافه کرد: ما می توانیم دنیای غرب را تنها با یک فتوای مرجع تقلید و ولی فقیه خود به زانو دربیاوریم به عنوان مثال اگر مرجع تقلید ما فتوا صادر کند که تنگه هرمز می بایست بر روی عبور و مرور غیرمسلمان بسته شود در آن صورت غربی ها متوجه قدرت واقعی مسلمانان خواهند شد.

حجت الاسلام یعقوبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پنجم اسفند، سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار و بهورز، ضمن تبریک این روز، اظهار داشت: اگر زینب(س) نبود پیام های عاشورا این گونه شفاف و دقیق به آیندگان منتقل نمی شد.

وی اضافه کرد: حضرت زینب(س) نگذاشت پرچمی که از دستان امام حسین(ع) و حضرت عباس(ع) رها شده بود بر زمین بیفتد بلکه پرچم را به دست گرفت و به زیبایی هر چه تمام تر نقش خود را ایفا کرد.

رییس شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی از پرستاران خواست تا با الگو قرار دادن زینب کبری(س)، با بیماران برخورد خوب و انسانی داشته باشند چرا که به اعتقاد وی اثر عاطفه و رفتار پرستاران بر بهبود و درمان بیماران اگر بیشتر از اثر داروی پزشک نباشد کمتر نیست.

حجت الاسلام یعقوبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که به ماه پایانی سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی رسیده ایم، اظهار داشت: در این سال مدیران و مسئولان برای تحقق پیام رهبری تلاش های فراوانی کردند اما هنوز با آرمان ترسیم شده از سوی رهبر معظم انقلاب فاصله بسیاری داریم.

وی یکی از موارد بسیار مؤثر در بهبود وضعیت اقتصادی کشور را مبارزه به مفاسد اقتصادی عنوان کرد و افزود: مبارزه با فساد اقتصادی زیرمجموعه اقتصاد مقاومتی بوده و در واقع نمی شود با فساد اقتصادی کنار آمد اما در عین حال از اقتصاد مقاومتی نیز سخن گفت.

حجت الاسلام یعقوبی با بیان این که نمی توان با دستمال آلوده شیشه آلوده را تمیز کرد، گفت: اگر در یک مجموعه و دستگاهی مدیری فاسد وجود دارد که سوء استفاده می کند می بایست با این مدیر برخورد قاطع قانونی صورت گیرد چرا که این افراد همانند علف های هرزی هستند که نمی گذارند میوه و گل مدیریت اسلامی به ثمر بنشیند.

وی از دستگاه قضایی خواست تا بحث مبارزه با مفاست اقتصادی را جدی گرفته و همان گونه که اخیرا یکی از مدیران فاسد دولت قبل را به دست عدالت سپرده است، در مورد سایر مفسدهایی که پرونده آنها تکمیل شده است نیز بیش از این معطل نکرده و آنها را به دادگاه عدل الهی بسپارد.