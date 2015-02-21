به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قره‌شیخلو، رئیس سازمان دارالقرآن الکریم در مراسم اختتامیه مسابقات قرآن تسنیم و تلاوت و نهمین همایش تکریم چهره‌های قرآنی که شب گذشته ۱ اسفندماه در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، گفت: دومین دوره مسابقات قرآن تلاوت طی دو روز گذشته با حضور برگزیدگان استانی در تهران برگزار شد و رویکرد این دوره از مسابقات در دو رشته حفظ و قرائت توجه به مفاهیم قرآن بود.

وی ادامه داد: همچنین همزمان مسابقات قرآن تلاوت سومین دوره مسابقات قرآن تسنیم نیز در حوزه هنری و سازمان دارالقرآن کریم برگزار شد. از ابتدای برگزاری مسابقات قرآن تسنیم ۵ هزار و ۵۰۰ نفر از سراسر کشور ثبت نام کرده بودند که برگزیدگان استانی به مرحله کشوری راه یافتند.

وی افزود: یکی از نتایج برگزاری مسابقات قرآن تسنیم طی سه سال گذشته تشکیل شورای سیاستگذاری توسعه فعالیت‌های قرآنی بوده است که فعالیت این شورا به زودی با هدف توسعه فعالیت‌های قرآنی در دستگاه‌های فرهنگی آغازمی گردد.

وی به برگزاری نهمین دوره همایش تکریم چهر‌ه های قرآنی اشاره کرد و گفت: امسال در این همایش چهره‌های قرآنی را در سه گروه معرفی و از آنها تجلیل می‌کنیم.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم یادآور شد: اولین گروه که در این مراسم تجلیل می‌شوند دارندگان مدارک درجه حفظ یک و دو هستند و تجلیل از برگزیدگان مسابقات بین المللی قرآن جهان اسلام در سال ۹۳ از دیگر بخش‌های مراسم امشب خواهد بود.

وی در پایان سخنانش تصریح کرد: همچنین امشب از اساتیدی که بیش از سه دهه و چهار دهه سابقه فعالیت برای آموزش توسعه قرآن در کشور داشته‌اند نیز تجلیل می‌شود و یک هنرمند قرآنی که در توسعه برنامه‌های قرآنی نقش بسیاری داشته و یک مدیر قرآنی با سابقه نیز تجلیل خواهد شد.

از ۴۷ چهره قرآنی کشورمان تجلیل شد. تقدیر از مصطفی صدرزاده مدیر قرآنی و «آرزم» هنرمند قرآنی نیز پایان‌بخش این مراسم بود.

در مراسم شب گذشته ۱۴حافظ قرآن که امسال موفق به دریافت مدرک درجه دو حفظ شده‌اند، تجلیل شدند. همچنین در این مراسم برگزیدگان مسابقات قرآن سراسری و بین‌المللی سال ۹۳ که رتبه‌های برتر در رشته قرائت و حفظ را کسب کرده‌اند تجلیل شد. در این بخش، بهزاد هژبری حافظ کل قرآن کریم از استان اردبیل که رتبه نخست رشته حفظ کل در سی و یکمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران را در سال ۹۳ کسب کرده است، تجلیل شد.

همچنین محمود نوروزی از تهران که رتبه سوم رشته قرائت در مسابقات بین‌المللی قرآن تونس را کسب کرد، نیز در این مراسم تجلیل شد و مهدی غلام‌نژاد از تهران که رتبه دوم رشته قرائت در مسابقات قرآن روسیه را کسب کرده است نیز از دیگر تکریم‌شوندگان در این مراسم بود.

وحید خزایی از تهران و محمدجواد محمدی‌مجد از خوزستان که به ترتیب رتبه‌ اول در رشته قرائت و رتبه دوم در رشته حفظ کل پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن دانشجویان مسلمان را کسب کردند نیز در این همایش تجلیل شدند.

همچنین در نهمین همایش تکریم چهره‌های قرآنی، بهمن محرم‌زاده از استان آذربایجان شرقی، حسین شریعتی از استان آذربایجان غربی، داوود موسوی از استان اردبیل، مجید عربی از استان اصفهان، عزت‌الله خلیلی قیداری از استان البرز و ابراهیم شمسی‌زاده از استان بوشهر تجلیل شدند.

سیدعبدالرضا معینی و هاشم روغنی از خراسان رضوی، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوطاهر موسوی از زنجان، سیدمحمد حسینی‌نژاد از سمنان، قاسم وفاپور از قزوین، سیروس شاهین از گیلان، اسماعیل سبحانی از مرکزی و کاظم میرزازاده از یزد دیگری اساتیدی هستند که در این همایش مورد تکریم قرار گرفتند. از اساتید استان تهران نیز محمد طالبی‌پور، حسن رنجبر، هادی آرزم، مصطفی صدرزاده، محمدرضا خرمیان، محمد بنیادی و ولی‌الله پوراحمدی در نهمین همایش تکریم چهره‌های قرآنی تجلیل شدند.

بخشی از مراسم امشب به تجلیل از حائزین دریافت مدرک درجه دو حفظ قرآن در طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم اختصاص داشت. در این مراسم از فاطمه علیان‌نژادی، محمدصادق نعمانی، محمدرسول تکبیری و سعید حاجیان حافظان کل قرآن کریم از تهران تجلیل شدند. رضا عابدین‌زاده‌شهری از خراسان رضوی، «محسن مزرعاوی از خوزستان، سیدمحسن امامیان از قم، ابوالفضل صفری از مرکزی و فهمیه جفرسته از استان مرکزی نیز در این مراسم به عنوان حافظان حائز مدرک درجه دو حفظ قرآن تجلیل شدند.