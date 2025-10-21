حسینی: خادمان قرآن مایه افتخار جامعه دینی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید مهدی حسینی، در آئین تجلیل از حافظان قرآن کریم استان، با اشاره به نظم ایجاد شده در فعالیتهای قرآنی هرمزگان اظهار داشت: به لطف الهی، نظم و دقتی که در فعالیتهای قرآنی استان، بهویژه در حوزه حفظ و قرائت ایجاد شده، موجب میشود وضعیت قرآنی هرمزگان بهروشنی قابل ارزیابی باشد و نقاط قوت و ضعف مشخص شود. این انسجام، یکی از مزیتهای بزرگ دارالقرآن است.
وی با تأکید بر اهمیت گرامیداشت حافظان افزود: این اقدام ارزشمند دارالقرآن در تجلیل از حافظان، نشانهای از اهتمام جامعه قرآنی استان به فرمایش پیامبر گرامی اسلام (ص) است که فرمودند: هر اندازه میتوانید به قرآن خدمت کنید، زیرا هر خدمتی به قرآن، بهرهای از دریای بیپایان آن است.
حسینی رجوع بیشتر به قرآن را عامل تحول فضای دینی و معنوی جامعه دانست و تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب بارها تأکید فرمودهاند که باید ۱۰ میلیون حافظ قرآن در کشور تربیت شود و تلاش در این مسیر، خدمتی بزرگ به اعتلای فرهنگ قرآنی است.
معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان در ادامه از فعالیتهای سازمان دارالقرآن کشور و مجموعه قرآنی استان تقدیر کرد و گفت: در سالهای اخیر، دارالقرآن کشور بهویژه در عرصه حفظ، عملکردی درخشان داشته و در استان هرمزگان نیز با مدیریت حجتالاسلام پروین و همکاری صمیمانه همکاران گرامی، اقدامات ارزشمندی صورت گرفته است.
وی اظهار داشت: این تلاشها سبب شده هرمزگان به عنوان استانی فعال در حوزه قرآنی شناخته شود و گامهای اولیه در مسیر رشد قرآنی را با قدرت بردارد.
سید مهدی حسینی در پایان ابراز امیدواری کرد که معارف قرآنی در زندگی فردی و اجتماعی تمامی افراد متجلی شود تا همگان به معنای واقعی جزو خادمان قرآن باشند.
نظر شما