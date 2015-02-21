به گزارش خبرگزاری مهر، چند هوادار باشگاه چلسی در حین عزیمت به ورزشگاه پارک دو پرنس برای تماشای بازی پاریسن ژرمن - چلسی مانع حضور یک مرد سیاهپوست در قطار شدند.

باشگاه چلسی با انتشار بیانیه‌ای، حرکت هواداران این باشگاه را نکوهش کرد و همچنین عنوان کرد از این مرد سیاهپوست فرانسوی - موریتانیایی به نام «سلیمانه» به طور رسمی دعوت خواهد کرد تا برای تماشای یک بازی این تیم در لندن حضور پیدا کند.

«ژوزه مورینیو» هم با ابراز شرمندگی بابت رفتار هواداران این باشگاه، گفت: ما واقعا احساس شرمندگی می‎‌کنیم. شاید نباید شرمنده باشیم چون من هرگونه ارتباط باشگاه با این افراد را رد می‎کنم. من به باشگاه چلسی و خیلی چیزهای خوب این باشگاه مرتبطم. در سال 2007 از این باشگاه جدا شدم و برای بازگشت به این تیم بی تابی می‌کردم.

وی افزود: وقتی از این موضوع با اطلاع شدم، خیلی شرمنده شدم. اما تکرار می‎کنم که من به مدیر باشگاه افتخار می‎کنم چرا که می‎دانم چه باشگاهی دارد.

مورینیو با اشاره به دعوت از این مرد به استمفوردبریج افزود: فکر می‎کنم خوب است یک بازی ما را به نظاره بنشیند و حس کند چلسی چه باشگاهی است. زیرا در این لحظه شاید تصویر اشتباهی از باشگاه ما داشته باشد.