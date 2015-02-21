نهادهای مختلف سینمایی درگذشت زاون قوکاسیان را تسلیت گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در پیامی درگذشت هنرمند فرهیخته اصفهان را به جامعه هنری کشور، شاگردان وی و مردم فهیم اصفهان تسلیت گفت.

وی با اشاره به تلاش و ممارست چندین دهه زاون قوکاسیان در عرصه نقد، ساخت فیلم کوتاه و تدریس سینما، برگزاری جشنواره های مختلف سینمایی، ادبی، هنری، تلاش وی را نمونه ای از همزیستی مناسب، موثر و قابل ستایش در پهنه فرهنگی ایران دانست و گفت: زنده یاد قوکاسیان علاوه بر دانش فنی از حسن خلق و رفتار اجتماعی هنری مناسبی برخوردار بود که به عنوان یکی از فعالان هنری کشور شناخته می شد.

علیرضا تابش ضمن تسلیت به شاگردان زنده یاد زوان قوکاسیان، از حفظ، نگهداری و بهره گیری از آثار این هنرمند فقید را وظیفه شاگردان، دوستان آن مرحوم و نهادهای مرتبط سینمایی دانست و اظهار امیدواری کرد: یاد و خاطره زاون قوکاسیان به شکلی در خور نام او گرامی داشته شود.

پیام تسلیت انجمن سینمای جوان

همچنین انجمن سينمای جوانان ايران به مناسبت درگذشت زاون قوكاسيان پیامی را منتشر کرده است. در متن این پیام آمده است:

«امروز مردی از ميان ما رفت كه محبوبيتش و مهربانيش را همه مهر تاييد می زنند. امروز مردی از ميان ما رفت كه نه تنها عاشق سينما كه دوست و همراه سينما بود. زاون قوكاسيان عزيز را با چهره خندانش و خاطرات شيرين دوستان و شاگردانش به خاطر خواهيم آورد، با عشقش و رفاقتش به سينما.

نوشته ها و تاليفات متعدد قوكاسيان، فيلم هايی كه به يادگار گذاشت و بيش از همه حضور پررنگش را در نما به نمای فيلم های بي شماری كه حاصل دانش و همياری او بود سال های سال مرور خواهيم كرد و به ياد خواهيم داشت.

خانواده انجمن سينمای جوانان درگذشت زاون قوكاسيان را به خانواده و بازماندگان ايشان و به همه كسانی كه طعم مهربانيش را چشيده بودند تسليت عرض می كند.»

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربه پیام تسلیت داد

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی نیز طی پیامی، درگذشت زاون قوکاسیان منتقد، فیلمساز و مدرس سینمای ایران را تسلیت گفت.

در این پیام از زاون قوکاسیان بعنوان یکی از مردان نیک سینمای ایران یاد شده که جای خالی‌اش به ویژه برای فیلمسازان جوانی که در همه‌ این سال‌ها، پدرانه راهنمایی‌شان می‌کرد، پر نخواهد شد.

«مدیرعامل، معاونین، مدیران و کارمندان مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی درگذشت زاون قوکاسیان را به خانواده وی و جامعه هنری ایران تسلیت گفته و برای آن مرحوم آمرزش الهی مسئلت می‌نمایند. روحش شاد و یادش گرامی باد.«

یک روز قبل از درگذشت زاون قوکاسیان پنجشنبه ‌شب 30 بهمن‌ماه، مسئولان مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی متشکل از محمدمهدی طباطبایی‌نژاد مدیرعامل، منوچهر شاهسواری عضو هیات امنای مرکز و شهنام صفاجو مدیر روابط عمومی با حضور در منزل این استاد سینما در شهر اصفهان، از وی عیادت کرده بودند.

انتشار دو جلد کتاب «حقیقت ‌سینما و سینماحقیقت»، از جمله همکاری‌های زاون قوکاسیان با مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی بود. ضمن اینکه در هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت در آذرماه 1393 نیز با اهدای نشان فیروزه سینماحقیقت و تندیس جشنواره، از این هنرمند تقدیر به عمل آمده بود.