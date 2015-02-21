پیام تسلیت خانه سینما برای درگذشت زاون قوکاسیان

به گزارش خبرگزاری مهر، هيات مديره و مدير عامل جامعه اصناف سينمای ايران در گذشت نويسنده، منتقد، معلم و مستند ساز موثر سينمای ايران زاون قوکاسیان را به جامعه فرهنگی هنری ايران به ويژه هموطنان اصفهانی و بازماندگان وی تسليت می گويد.

بی شک تاثير خامه او در ثبت و ضبط تحولات سينمای ايران و شفقت پدر گونه اش با هنرجويان سينما علاوه بر روح لطيفش در محبت به همنوعانش هماره بر لوح حافظه سينما باقی خواهد ماند.

خانه سينما مفتخر بوده تا در زمان حيات اين موحدِ راستینِ عاشق سينما در دومين جايزه كتاب سال سينمايی از همت عالی اش در عرصه مكتوب و آموزش سينما تجليل كند.

خانه سينمای ايران از خداوند متعال برای وی علو درجات و برای بازماندگانش صبر و اجر طلب می كند.