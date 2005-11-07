تجهيز روسيه به كلاهك جديد هسته اي با توانايي عبور از سپر دفاع ضدموشكي آمريكا

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه روسي كامرسانت، اين منابع تائيد كردند كه نوعي كلاهك جنگي هسته اي موسوم به موشك بالستيك قاره پيماي "توپول-ام" "PC-12-MI" با كلاهك جديد را دريافت كرده اند ، كه قادر است از دفاع ضد موشكي آمريكا بگذرد.

اين اظهارات در حالي صورت مي گيرد كه چندي پيش "ولاديمير پوتين" رئيس جمهور روسيه از تجهيز نيروهاي مسلح كشورش به سيستم‌هاي موشكي راهبردي جديد خبرداده . پوتين گفت :"ما سيستم‌هاي فوق العاده دقيقي طراحي مي‌كنيم كه عملاً و منجمله در برابر سيستم‌هاي دفاع ضدموشكي آسيب ناپذير هستند".

پوتين در ادامه گفته است:"ما نه تنها اقدام به آزمايش آخرين مدل سيستمهاي موشكي هسته اي كرده ايم بلكه من مطمئن هستم كه در سالهاي آتي آن را بدست خواهيم آورد".

وزارت دفاع روسيه اعلام كرد: پرتاب موشك توپول-ام در تاريخ اول نوامبر از سكوي متحرك، كه از ميدان نظامي آزمايشي "كاپوستين يار" به سوي ميدان نظامي بالخاش در قزاقستان صورت گرفت ششمين پرتاب در چارچوب آزمون سيستم هاي ساخته شده براي از ميان برداشتن دفاع ضد موشكي آمريكايي بود كه با موفقيت صورت گرفت.