به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم ضمن اهدای نشان‌های لاک‌پشت پرنده از دوازدهمین فهرست لاک‌پشت پرنده (کتاب‌های برتر زمستان ۹۲) رونمایی خواهد شد و خانواده‌ها و بچه‌ها می‌توانند بهترین کتاب‌های سال را با امضای پدیدآورنده تهیه کنند.

«لاک‌پشت پرنده» فهرستی از کتاب‌های مناسب برای کودکان و نوجوانان است که با همکاری فصلنامه تخصصی پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان و مؤسسه‌ی شهرکتاب تهیه می‌شود. این فهرست توسط گروهی از منتقدان و کار‌شناسان پس از بررسی کتاب‌های هر فصل معرفی می‌شود. هر سال نیز از بهترین کتاب‌های منتشرشده در سال گذشته با نشان‌های طلایی و نقره‌ای لاک‌پشت پرنده تقدیر می‌شود.

در این مراسم، میزهای جداگانه‌ای برای خردسالان (پیش از دبستانی‌ها)، کودکان (دبستانی‌ها) و نوجوانان در نظر گرفته شده است و نویسندگان، مترجمان و تصویرگران کتاب‌های راه یافته به فهرست لاک‌پشت پرنده درباره‌ی کتاب‌هایشان با بچه‌ها و بزرگ‌تر‌ها گفت‌و‌گو می‌کنند و کتاب‌هایشان را برای آن‌ها امضا می‌کنند.

داورها و کار‌شناس‌های لاک‌پشت پرنده نیز با همراهی گروهی از نوجوان‌های کتاب‌خوان در جشن حضور خواهند داشت که درباره کتاب‌های راه‌یافته به فهرست، کارکرد و کابرد این کتاب‌ها و... و. خانواده‌ها را راهنمایی خواهند کرد.

اسامی برخی از نویسندگان، مترجمان و تصویرگرانی که کتاب‌های آن‌ها به دوازدهمین فهرست لاک‌پشت پرنده راه یافته است، عبارت‌‌اند از: مرجان فولادوند، افسانه شعبان‌نژاد، مریم رفیعی، آتوسا صالحی، زهره پریرخ، مینو کریم‌زاده، نسرین وکیلی، علیرضا روشن، فرزاد فربد، مرجان دارابی، شیدا رنجبر، محمدرضا بایرامی، مرضیه شجاعی دیندارلو، رضا فیاضی، حدیثه قربان، پروین جلوه‌نژاد، مژگان کلهر، منا فخیم، نوشین شعبانی، صدیقه شاهوردی شهرکی، سوسن طاقدیس، محمدرضا یوسفی، سرور کتبی، كلر ژوبرت، محمدکاظم مزینانی، عباس عبدی، طاهره ایبد، اکبر نیکان‌پور، فریده اشرفی، مهناز عسگری، زهرا فرشاد، نسرین خنجری، فرمهر منجزی، مرجان نگهی، جمشید نوروزی، مسعود جواديان، هایده عبدالحسین‌زاده، سیاوش سجادی مقدم، ميترا غازيانی، عارفه حاجي باقری، نگار عجایبی، فاطمه مصلحی مصلح‌آبادی، بهرام معلمی، زهره آهوقلندری، هایده کروبی، میترا قاضیانی، فرزانه بابایی، محمدعلی کشاورز، ماندانا نارنجیها، حسام سبحانی طهرانی، مهناز عسگری، رضوان خرمیان و...

سومین دوره اهدای نشان‌های لاک‌پشت پرنده و جشن رونمایی از دوازدهمین فهرست لاک‌پشت پرنده روز جمعه، ۸ اسفند ۹۳، از ساعت ۱۷ در فروش‌گاه شهرکتاب مرکزی واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از خیابان مطهری، نبش کوچه‌ی کلاته برگزار خواهد شد.