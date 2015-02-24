مهندسان در خط مقدم جهاد اقتصادی هستند/ نقش نیروی انسانی در توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی کشکولی ظهر سه شنبه در مراسم روز مهندس با اشاره به اینکه در دوران دفاع مقدس مهندسان در رتبه بندی رزم رتبه سوم بودند، اظهار داشت: بعد از پایان جنگ تحمیلی و ورود به جنگ اقتصادی این رتبه جابه جا شد.

وی با بیان اینکه در جنگ اقتصادی باید با سلاح توسعه وارد میدان شد، تصریح کرد: در این عرصه باید با توسعه ای مبتنی بر گسترش زیرساخت ها در حوزه های کشاورزی و عمران وارد میدان شد.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان با تاکید بر اینکه در جنگ اقتصادی مهندسان محور توسعه بوده و در خط مقدم توسعه هستند، افزود: در توسعه تفکر بیش از پول مهم بوده و باید نیروی توسعه یافته محور قرار گیرد.

سردار کشکولی با اشاره به اینکه یک مهندس علاوه بر توان علمی باید از خوداتکایی و اعتماد به نفس نیز برخوردار باشد، گفت: مهندسان باید جسارت آن را داشته باشند که به صحنه های سخت و جدید ورود پیدا کنند.

وی با بیان اینکه کسی که علاوه بر توان علمی و مهارت دارای اعتماد به نفس، خوداتکایی و جسارت باشد یک نیروی توسعه یافته است، تصریح کرد: بخشی از تحکیم اقتدار ما ناشی از همین نیروهای توسعه یافته است.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان با اشاره به اینکه اقتدار کشور ناشی از اسلام خواهی، حضور حکیمانه رهبر معظم انقلاب و خون شهدا است، اظهار داشت: اما بخشی از این اقتدار ناشی از انسان های توسعه یافته است که با ورود به صحنه های ابتکار و خلاقیت باعث تحکیم اقتدار کشور شده اند.

سردار کشکولی با بیان اینکه کشور ما اقتدار ملی داشت اما آنچه که آن را تحکیم کرد انسان هایی مثل شهدای هسته ای ملت بودند، تصریح کرد: اگر دانشمندان ما را شهید می کنند به خاطر این است که اجازه ندهند پیشرفت صورت گرفته و اقتدار ملی کشور کامل شود.

وی افزود: بخشی از سنگ اندازی های دشمنان در پرونده هسته ای به خاطر این است که اجازه ورود کشور را به بخش های انحصاری مثل انرژی هسته ای ندهند.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان با اشاره به اینکه امروز فتوحات مهندسان در جنگ اقتصادی و فرهنگی کمتر از فتوحات ما در لبنان، سوریه و غزه نیست، گفت: بسیج مهندسین به دنبال کشف و تقویت نیروهایی با اعتماد به نفس و جسارت است.

سردار کشکولی با بیان اینکه هر مهندسی که دلش برای نظام بسوزد، عشق خدمت به مردم و کشور را داشته و حاضر است فداکاری و خط شکنی کند مهندس بسیجی است، تصریح کرد: باید این نیروها را تقویت و تجمیع کنیم تا از این ظرفیت عظیم استفاده شود.

وی با تاکید بر اینکه امروز شاهد تغییر موازنه قدرت در دنیا هستیم، افزود: ایران تبدیل به یک قدرت بزرگ در منطقه و جهان شده است.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان ادامه داد: بخشی از این تغییر موازنه قدرت مرهون زحمات مهندسین بسیجی کشور است.