ورود ۲۰۰۰ لیتر اسید رقیق به رودخانه کشکان/ خاک منطقه هم آلوده شد

مهرداد فتحی بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حوالی ساعت ۱۱ پیش از ظهر امروز یک دستگاه تانکر حامل ۲۲ هزار لیتر آب باطری(اسید سولفوریک رقیق) در نزدیکی روستای افرینه واژگون شد.

وی ادامه داد: به دنبال واژگونی این تانکر ۲۰ هزار لیتر اسید سولفوریک رقیق وارد خاک و آب منطقه می شود.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان لرستان افزود: از این میزان دو هزار لیتر اسید وارد رودخانه کشکان شده که خوشبختانه به دلیل رقیق بودن اسید تاکنون تلفات آبزیان در محل رودخانه مشاهده نشده است.

فتحی بیرانوند یادآور شد: به محض وقوع این حادثه با کمک بخشداری و نیروهای محیط زیست کار خنثی سازی اسید ریخته شده در محل انجام شده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر همچنان عملیات خنثی سازی خاک حاشیه رودخانه کشکان به دنبال ورود اسید سولفوریک رقیق به وسیله آهک در حال انجام است.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان لرستان با اشاره به تکرار وقوع حوادث برای تانکرهای حامل مواد سوختی و شیمیایی از پیگیری این معضل از طریق سازمان حفاظت از محیط زیست کشور خبر داد و بیان داشت: همچنین در این راستا کارگروهی در استان برای اجرای وظایف دستگاههای متولی امر تشکیل خواهد شد.

بنابر این گزارش تریلرهای حامل مواد نفتی، سوخت و ... سالهاست که محورهای مواصلاتی غرب کشور را در اختیار گرفته اند و تکرار حوادث متعدد برای این تریلرها تاکنون مشکلات زیادی را در زمینه آلودگی آب و خاک و محیط زیست به وجود آورده است.

انتقادات مسئولان امر و به ویژه فعالان محیط زیست در زمینه خسارات جدی این تریلرها به محیط زیست منطقه از یک سو و نگرانی متولیان امر در زمینه خسارات به زیرساختهای ارتباطی و جاده ای از سوی دیگر از تردد این تانکرها معضلی ساخته که مسئولان برای رفع آن «کاسه چه کنم» در دست گرفته اند.

این در حالیست که مطابق برخی آمارها روزانه نزدیک به دو هزار و ۳۰۰ تریلر از محورهای جنوبی لرستان تردد می کنند که این رقم در طول ماه و سال به رقم چشمگیری می رسد که اگر تعداد حوادث مربوط به این تانکرها را هم بخواهیم محاسبه کنیم متاسفانه به اعداد قابل تاملی خواهیم رسید که نتیجه آن خسارت جدی به محیط زیست و زیرساختهای منطقه است.

وضعیت فعالیت این تانکرها به گونه ای است که حتی مسئولان شهرستان پلدختر برای ترمیم زیرساختهای جاده ای و خسارت ناشی از تردد این ماشین ها خواستار اخذ عوارض از این تریلرها شده اند، موضوعی که هنوز محقق نشده است.