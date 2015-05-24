تلاش برای پاکسازی رودخانه کشکان از آلودگی نفتی ادامه دارد

امیر رضا محمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به واژگونی تانکر محموله نفت سیاه در روستای زورانتل گفت: به علت این که تانکر در سراشیبی واژگون شده تمام محموله آن به درون رودخانه کشکان نشت پیدا کرده است.

وی افزود: در جریان وقوع این حادثه نیروهای مردمی روستا، ماموران محیط زیست، اورژانس، پلیس راه و نیروی انتظامی در محل حاضر شده و تلاش کردند که محموله به درون رودخانه وارد نشود ولی متاسفانه این تلاش بی نتیجه ماند و رودخانه آلوده شد.

محمدی نژاد گفت: موضوع واژگونی این نفتکش به شرکت پخش فرآورده های نفتی استان منعکس شد که این شرکت نیز نیروهایی را به محل اعزام کرد.

وی افزود: با کمک نیروهای مستقر در محل عملیات پاکسازی رودخانه کشکان در قسمت پایین دست و در نقطه مرز مشترک آبی با سیمره آغاز شده و تلاش نیروها بر این است تا مواد نفتی رودخانه کشکان به درون رودخانه سیمره نیز نفوذ نکند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پلدختر گفت: نمونه گیری از آلودگی رودخانه کشکان انجام و به مرکز استان ارسال شده تا میزان آلودگی مشخص شود.

وی ادامه داد: همچنین خسارت وارده به رودخانه کشکان از سوی این اداره در دست بررسی است.

بنابراین گزارش یک دستگاه تریلر نفت کش تریلر در محل حوالی روستای زورانتل شهرستان پلدختر واژگون و منجر به آلودگی رودخانه کشکان شد. این تانکر حامل ۲۴ هزار لیتر نفت سیاه بوده است.

با توجه به قرارگیری لرستان در گلوگاه شاهراه تزانزیتی شمال - جنوب کشور بسیاری از تانکرهای حامل سوخت صادراتی به دلایل مختلف در مسیر عبور از جاده های استان به ویژه محورهای کوهدشت و پلدختر دچار واژگونی شده و خسارات جدی به محیط زیست وارد می کنند.

عدم تعریض محور پلدختر، بی توجهی راننده های تانکرهای حامل سوخت به قوانین راهنمایی و رانندگی و گاه غیراستاندارد بودن این تانکرها موجب واژگونی و در نهایت آلودگی آب و خاک منطقه می شود.

این روند به گونه ای است که طی هر ماه محورهای جنوبی لرستان اعم از پلدختر و کوهدشت شاهد تکرار حوادث برای تانکرهای حامل سوخت است که بخش عمده ای از آنها عراقی بوده و درصدی نیز مربوط به تانکرهای ایرانی عبوری از این محور است.

طی سالجاری واژگونی تانکرهای حامل مازوت، گازوئیل و اسید سولفوریک حوادثی بوده است که هر کدام آلودگی خاک و البته آب را به همراه داشته اند، موضوعی که در صورت عدم توجه می تواند خسارتهای جدی تری را به دنبال داشته باشد.

طبق برخی آمارها روزانه نزدیک به دو هزار و ۳۰۰ تریلر از محورهای جنوبی لرستان تردد می کنند که این رقم در طول ماه و سال به رقم چشمگیری می رسد که اگر تعداد حوادث مربوط به این تانکرها را هم بخواهیم محاسبه کنیم متاسفانه به اعداد قابل تاملی خواهیم رسید که نتیجه آن خسارت جدی به محیط زیست و زیرساختهای منطقه است.