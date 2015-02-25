به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی بعدازظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح آزادراه قم - گرمسار اظهار کرد: روز فرخنده و مبارکی برای ملت ایران و مردمی که در سه استان قم و تهران و سمنان زندگی می‌کنند است که این پروژه افتتاح می‌شود.

وی گفت: این آزاد راه به دلیل اینکه نامش حرم تا حرم است برای ما میمنت و مبارکی خاصی دارد.

رئیس جمهور با بیان اینکه کشور را باید به سمت توسعه ببریم، اظهار کرد: اگر در این کشور استقلال اقتصادی و رفاه برای مردم و اشتغال برای جوانان و اگر رونق اقتصادی می‌خواهیم راهی جز توسعه وجود ندارد.

وی اضافه کرد: ما دنبال یک توسعه جامع و پایدار هستیم، ولی کار کشور باید به دست مردم اداره شود. دولت به عنوان یک خادم مردم بیش نیست. خادم مردم برای طراحی برنامه‌ها، نظارت و هدایت و اتصال بخش‌های مختلف است.

وی ادامه داد: اگر دولت بخواهد مدعی یا دنبال این باشد که بخواهد طرح‌ها و پروژه‌ها را خودش برنامه ریزی و اجرا کند، در آن کار خیر نیست، چون پیداست که کار کسی هم کارفرما و هم پیمانکار باشد آن طور که مورد انتظار مردم است در نمی‌آید.

حجت‌الاسلام روحانی افزود: ما قدم همه بخش‌های غیردولتی و خصوصی را برای کار بسیار عظیم و بزرگی که در آن وارد شدند ارج می‌نهیم ولی دولت باید هم جاده‌ها را هموار کند هم کار را رها کند.

به گفته رئیس جمهور بروکراسی دولتی مشکلات زیادی ایجاد می‌کند.

وی اضافه کرد: ما باید به نقطه‌ای برسیم که بخش خصوصی بیاید بگوید دنبال ساخت آزادراه است و ما زمین و تسهیلات در اختیار او بگذاریم و نظارت کنیم تا این کار انجام شود. خود آن بخش خصوصی هم کار کند، خودش عوارض بگیرد و خودش پول را برگرداند.

دولت مجری نیست

وی با تاکید بر اینکه دولت، مجری نیست بلکه برنامه‌ها و اولویت را ارائه می‌دهد تاکید کرد: بانک‌های ما هنوز مشکل دارند و سرعت عمل ندارند و باید بانک‌ها را در این مسیر راه بیندازیم.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی باید جرات کند، اظهار کرد: بخش خصوصی باید احساس کند که مورد حمایت است.

حجت‌الاسلام روحانی گفت: اساس برنامه اصلی این دولت برای اقتصاد این است که کار را به مردم واگذار کند و ما بتوانیم با مردم و بخش‌های مهمی که در این کشور فعالیت کردند پیش ببریم.

رئیس جمهور تاکید کرد: مجری این پروژه در زمان کوتاهی توانسته آزادراه قم – گرمسار را به نقطه‌ای برساند که مورد افتتاح قرار گیرد. البته خیر و برکت سفرها این است که مقداری کارها بیشتر انجام شود.

وی اضافه کرد: قرارگاه خاتم الانبیا بار جنگ را بردوش داشت و در دفاع مقدس افتخارآفرین حضور داشت و فرزندان این مرز و بوم در آن سال‌ها افتخار بزرگی را آفریدند و ما خوشحالیم که در دوران صلح بتوانیم از آن فرزندان عزیزی که امتحان خودشان را نشان دادند استفاده کنیم.

روحانی با بیان اینکه این افتخارات در تاریخ ایران باقی می‌ماند، تصریح کرد: دولت و مجلس به تنهایی نمی‌تواند امور را پیش ببرند بنابراین باید همه دست به دست هم بدهیم تا بتوانیم لبخند را به لبان مردم بنشانیم.