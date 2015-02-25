به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی بعدازظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح آزادراه قم - گرمسار اظهار کرد: آزادراه قم – گرمسار یکی از پروژه‌های مهم و شریانی است که جنوب و جنوب شرق کشور را به شمال وصل می‌کند.

وی ادامه داد: در ادامه این پروژه، دو طرح بزرگ را شروع می‌‌کنیم که یکی ادامه آزادراه حرم تا حرم به طول ۲۰۰ کیلومتر است که از سمت مشهد آغاز خواهد شد. دوم اینکه ما توافق لازم را انجام دادیم که در تقاطع چرمشهر پروژه ۱۶۰ کیلومتر آزادراه را شروع کنیم که چرمشهر را به آبیک قزوین وصل می‌کند که یک کمربندی بزرگی خواهد بود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای ساخت ۵ هزار کیلومتر آزادراه در کشور اظهار کرد: با افتتاح آزادراه قم – گرمسار حجم آزادراه‌های کشور به ۲ هزار و ۳۶۰ کیلومتر رسیده است.

آخوندی با اشاره به آغاز ساخت خط ریلی سریع السیر تهران – قم – اصفهان تاکید کرد: ساخت این خط هم از نظر تکنولوژی یک کار خاصی است و هم از نظر انتخاب مسیر بسیار مهم است.

وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد که خط ریلی قطار سریع السیر تهران – قم – اصفهان در کمتر از ۴ سال به بهره‌برداری برسد.

وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: خبر خوشی که داریم این است که به زودی برقی کردن قطار تهران به مشهد را به طول هزار کیلومتر آغاز می‌کنیم.

آخوندی تاکید کرد: با این اقدام، سرعت سیر تهران به مشهد به ۲۰۰ کیلومتر در ساعت می‌رسد و امیدواریم ظرفیت جابجایی مسافر را به ۳۵ میلیون نفر برسانیم.