آزادراه قم - گرمسار با حضور رئیس جمهور افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی در ادامه برنامههای روز نخست سفر دو روزه خود، آزادراه قم - گرمسار را که دارای ۶ باند رفت و برگشت است، افتتاح کرد.
این آزادراه سال ۹۰ در قالب جاده اصلی افتتاح شده بود اما به دلیل مشکلات فنی و تصادفهای زیادی که میشده به مدت یک سال مسدود بود.
با توجه به اینکه پیش از این شبکه ارتباطی مرکز و جنوب کشور به شمال شرق محروم از شبکه آزادراهی بود و مشهد مقدس به عنوان بزرگترین مرکز جذب زائر و گردشگر داخلی و خارجی در این مسیر قرار دارد، این مهم باعث شد تا امکانسنجی احداث آزادراهی در این بخش از کشور برای اتصال به شبکههای آزادراهی مورد بررسی قرار گرفته و پروژه عظیم حرم تا حرم در فاز اجرا قرار گیرد.
این آزادراه واقع در کریدور بینالمللی حمل نقل شرق به غرب و کریدور آسیایی است که موجب اتصال ۴ استان قم، تهران، سمنان و خراسان رضوی و از آن مهمتر تکمیل شبکه آزادراهی کشور میشود.
این آزادراه ضمن اتصال مرزهای شرقی و غربی کشور، با ارتقا ضریب ایمنی رانندگی، کاهش مصرف سوخت، آلایندههای زیست محیطی و زمان سفر را نیز به دنبال خواهد داشت.
این طرح در حد فاصل شهرهای مقدس قم و مشهد تعریف شده و در ۴ قطعه قراراست اجرا شود که امروز قطعه اول آن در حد فاصل قم به گرمسار افتتاح شد.
قطعه اول آزادراه حرم تا حرم از سوی قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء در مدت ۲ سال و با هزینهای بالغ بر ۶۹۰ میلیارد تومان اجرا شده است.
به گفته محسن بهشتی مدیرکل راه و شهرسازی استان قم آزادراه قم – گرمسار در حال حاضر بزرگترین و باظرفیتترین آزادراه کشور است.
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