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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۴۴

آزادراه قم - گرمسار با حضور رئیس جمهور افتتاح شد

آزادراه قم - گرمسار با حضور رئیس جمهور افتتاح شد

قم - قطعه اول آزادراه حرم تا حرم از قم تا گرمسار به طول ۱۵۲ کیلومتر با حضور رئیس جمهور به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی در ادامه برنامه‌های روز نخست سفر دو روزه خود، آزادراه قم - گرمسار را که دارای ۶ باند رفت و برگشت است، افتتاح کرد.

این آزادراه سال ۹۰ در قالب جاده اصلی افتتاح شده بود اما به دلیل مشکلات فنی و تصادف‌های زیادی که می‌شده به مدت یک سال مسدود بود.

با توجه به اینکه پیش از این شبکه ارتباطی مرکز و جنوب کشور به شمال شرق محروم از شبکه آزادراهی بود و مشهد مقدس به عنوان بزرگترین مرکز جذب زائر و گردشگر داخلی و خارجی در این مسیر قرار دارد، این مهم باعث شد تا امکان‌سنجی احداث آزادراهی در این بخش از کشور برای اتصال به شبکه‌های آزادراهی مورد بررسی قرار گرفته و پروژه عظیم حرم تا حرم در فاز اجرا قرار گیرد.

این آزادراه واقع در کریدور بین‌المللی حمل نقل شرق به غرب و کریدور آسیایی است که موجب اتصال ۴ استان قم، تهران، سمنان و خراسان رضوی و از آن مهم‌تر تکمیل شبکه آزادراهی کشور می‌شود.

این آزادراه ضمن اتصال مرزهای شرقی و غربی کشور، با ارتقا ضریب ایمنی رانندگی، کاهش مصرف سوخت، آلاینده‌های زیست محیطی و زمان سفر را نیز به دنبال خواهد داشت.

این طرح در حد فاصل شهرهای مقدس قم و مشهد تعریف شده و در ۴ قطعه قراراست اجرا شود که امروز قطعه اول آن در حد فاصل قم به گرمسار افتتاح ‌شد.

قطعه اول آزادراه حرم تا حرم از سوی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در مدت ۲ سال و با هزینه‌ای بالغ بر ۶۹۰ میلیارد تومان اجرا شده است.

به گفته محسن بهشتی مدیرکل راه و شهرسازی استان قم آزادراه قم – گرمسار در حال حاضر بزرگترین و باظرفیت‌ترین آزادراه کشور است.

کد مطلب 2506809

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