نسبت خانواده انقلابی شمابا دفاع فرزندتان از بهائیت ومنافقین چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های شاهد، خوارزمی، تربیت مدرس، صنعتی شریف و علوم پزشکی شهید بهشتی با صدور نامه‌ای خطاب به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی پیرامون دفاع فائزه هاشمی از بهائیت و منافقین اعلام کردند: با توجه به اینکه فرمودید«خانواده ما در انقلاب بزرگ شده و در انقلاب می‌ماند»، نظرتان درباره دفاع صبیه‌تان (فائزه هاشمی) از بهائیت و منافقین چیست؟

متن این نامه بدین شرح است:

«حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

باسلام و تحیت

مطلع شدیم صبیه حضرتعالی در مصاحبه با نشریه فیگارو مدعی شده است که بهایی‌ها و منافقین انسان‌های بزرگی‌اند که برای ایده‌های خود مبارزه می‌کنند.

از آنجایی که شما اخیرا در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها فرمودید «خانواده ما در انقلاب بزرگ شده و در انقلاب می‌ماند و با انقلاب می‌میرد» و نیز فرمایش کردید «نمی‌گویم اصیل‌ترین خانواده‌ای که به این انقلاب پایبند باشد، خانواده‌ ماست، ولی بچه‌های من همه انقلابی‌اند» جای سوال جدی برای این جمع از دانشجویان به وجود آمده است که چه نسبتی میان خانواده انقلابی شما و دفاع از بهائیت و منافقین وجود دارد! اگر مرحمت کنید و کوتاه پاسختان را به این سوال دانشجویان بفرمایید، کمال امتنان ما را حاصل فرموده‌اید.

بفرمایید درباره اظهارات اخیر صبیه‌تان خانم فائزه هاشمی رفسنجانی در دفاع از بهائیت و منافقین چه نظری دارید؟»

به گزارش مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفت: نمی‌گویم اصیل‌ترین خانواده‌ای که به این انقلاب پایبند باشد، خانواده‌ ماست، ولی بچه‌های من از روزی که چشمشان را باز کردند، پدر خانواده را در مبارزه و زندان و مادرشان را در تلاش برای آزادی پدر دیده‌اند. در جنگ، مهدي و ياسر هر دو مجروح شدند. يكي شيميايي شد و ديگري مجروح. خوشبختانه از لحاظ زندگی هم احتیاجی نداشتند و ندارند که دنبال کارهای مادی بروند. همه‌ انقلابی و در عین حال نسبت به بعضی از کارهایی که می‌بینند، منتقد هستند و همان انتقاداتشان باعث می‌شود که بعضی‌ها این حرف‌ها را بزنند. من فکر می‌کنم خانواده ما در انقلاب بزرگ شده و در انقلاب می‌ماند و با انقلاب می‌میرد.