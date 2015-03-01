مصطفی خورسندی رییس کانون مداحان و شعرای آئینی کل کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ۹ اسفند سال ۱۳۹۳ انتخابات هئیت رئیسه سومین دوره کانون مداحان و شعرای آئینی کل کشور با حضور روسای کانون مداحان ۲۶ استان‌ از ۳۱ استان در معاونت فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی واقع در خیابان زرتشت تهران برگزار شد. بر این اساس حاج مصطفی خورسندی که در هفته گذشته نیز به عنوان رئیس کانون مداحان استان تهران انتخاب شده بود این بار هم توانست با یک رای قاطع از بین ۲۶ رای ماخوذه تعداد ۲۳ رای را به خودش اختصاص دهد و در جایگاه رئیس کانون مداحان و شعرای آئینی کشور ابقا شود. خورسندی از جانبازان ۷۰ درصد جنگ تحمیلی می‌باشد که طی ۲۵ سال آموزش مداحی به مشتاقان این عرصه بالغ بر ۲۰۰۰ نفر را به صورت مستقیم و غیر مستقیم آموزش داده است. وی که فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی رشته علوم تربیتی و روانشناسی از دانشگاه تهران است در حال حاضر ریاست سازمان بسیج مداحان استان تهران و مشاور فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران را عهده‌دار است. پس از وی محمدحسین کبیر رییس کانون مداحان استان گلستان و رسول خدادادیان رییس کانون مداحان استان گیلان به ترتیب به عنوان نایب رییس و دبیر این کانون انتخاب شدند.

در ابتدای این جلسه پس از قرائت قرآن توسط قلعه‌نوعی قاری ممتاز استان خراسان شمالی، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین روحانی‌نژاد معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات و رضا معممی‌مقدم مدیر کل تشکل‌های دینی و مراکز فرهنگی این سازمان به بیان نظرات خود پرداختند. آنها همچنین به دلایل موفقیت این کانون در دوره گذشته و ارتقا وجهه آن پرداختند.

در ادامه از ۳ کانون برتر استانی و همچنین مسئولین کانون‌هایی که در دوره گذشته مسئولیت بر عهده داشتند و در این دوره یا شرکت نکرده بودند و یا موفق به اخذ آرا نگردیدند تقدیر و تشکر به عمل آمد.

در پایان این انتخابات هم ذکر توسلی توسط اساتید عالیقدر مداحی از جمله اکبرزاده از مشهد، مجاهدی پروانه از قم، احد ده‌بزرگی از شیراز، حاج مهدی خادم آذریان از تبریز، حاج شهروز اردبیلی از استان اردبیل، حاج مهدی منصوری از اصفهان و جناب آقای گرجی از خراسان جنوبی صورت پذیرفت و با روضه‌خوانی و مدیحه سرایی مراسم به پایان رسید.

لازم به ذکر است که مدت زمان ریاست کانوان مداحان و شعرای آئینی کل کشور ۲ سال می‌باشد که همانند ۴ سال گذشته حاج مصطفی خورسندی مجدداً ریاست آن را برعهده گرفت.