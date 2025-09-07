خورسندی استعفا داد؛ سید رضا جدا رئیس جدید بسیج مداحان شد

به گزارش خبرنگار مهر، با استعفای مصطفی خورسندی از سمت ریاست سازمان بسیج مداحان و هیئتهای مذهبی کشور سیدرضا جدا به عنوان مسؤول سازمان بسیج مداحان و هیأتهای مذهبی کشور منصوب شد.
مصطفی خورسندی در حدود ۲ سال مسئولیت ریاست بسیج مداحان را برعهده داشت. وی سابقه ۱۱ سال رئیس کانون مداحان کشور، ۴/۵ سال مدیرعامل خانه مداحان، ۶ سال مسئولیت بسیج مداحان تهران دارد. او جانباز ۷۰٪ جنگ تحمیلی است که مدرک کارشناسی علوم تربیتی و روانشناسی از دانشگاه تهران را داراست و ۳۵ سال سابقه تدریس در آموزش و پرورش را دارد. وی که سابقه ۳۵ سال تدریس در آموزش و پرورش را داراست در عرصه تربیت مداحان جوان و نسلهای آینده مداحی نیز سابقه درخشانی دارد
سیدرضا جدا که طی حکمی به ریاست بسیج جامعه مداحان منصوب شده است نیز پیش از این مسؤول بسیج مداحان استان قم بود.
