خورسندی استعفا داد؛ سید رضا جدا رئیس جدید بسیج مداحان شد

مصطفی خورسندی پس از ۲ سال از ریاست بسیج مداحان کنار رفت تا سیدرضا جدا مسئولیت در این سمت را برعهده بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با استعفای مصطفی خورسندی از سمت ریاست سازمان بسیج مداحان و هیئت‌های مذهبی کشور سیدرضا جدا به عنوان مسؤول سازمان بسیج مداحان و هیأت‌های مذهبی کشور منصوب شد.

مصطفی خورسندی در حدود ۲ سال مسئولیت ریاست بسیج مداحان را برعهده داشت. وی سابقه ۱۱ سال رئیس کانون مداحان کشور، ۴/۵ سال مدیرعامل خانه مداحان، ۶ سال مسئولیت بسیج مداحان تهران دارد. او جانباز ۷۰٪ جنگ تحمیلی است که مدرک کارشناسی علوم تربیتی و روانشناسی از دانشگاه تهران را داراست و ۳۵ سال سابقه تدریس در آموزش و پرورش را دارد. وی که سابقه ۳۵ سال تدریس در آموزش و پرورش را داراست در عرصه تربیت مداحان جوان و نسل‌های آینده مداحی نیز سابقه درخشانی دارد

سیدرضا جدا که طی حکمی به ریاست بسیج جامعه مداحان منصوب شده است نیز پیش از این مسؤول بسیج مداحان استان قم بود.

سیده فاطمه سادات کیایی

