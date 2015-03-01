عشایر اردبیل سالانه ۱۴ هزار مترمربع تولیدات بافتی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، عدیل سروی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با مدیران و کارکنان امور عشایری استان اردبیل افزود: برخی از این تولیدات به عنوان میراث فرهنگی استان از ارزش بسیار بالایی برخوردار بوده و سهم بالایی در اقتصاد استان دارند.

وی تولید بیش از ۱۰ هزار تن گوشت قرمز، ۴۴ هزار تن شیر و ۱۶ هزار تن پشم را از دیگر دستاوردهای عشایر استان اردبیل در چرخه اقتصادی برشمرد و یادآور شد: این محصولات نمادی از تولیدات جامعه کم توقع و زحمتکش و سهم عظیم این قشر تولید کننده در چرخه اقتصادی استان است.

رئیس جهاد کشاورزی استان خدمت به این قشر را افتخار بزرگی برای مجموعه جهاد و امور عشایر دانست و ادامه داد: جمعیت بالغ بر ۷۰ هزار نفری عشایر استان در بحث تولید و تامین مایحتاج غذایی مصرف کنندگان نقش اساسی دارند.

وی مدریت در این مجموعه را مدیریتی توام با انعطاف و اقتدار عملی برشمرد و یادآور شد: باید در بحث مدیریتی با این جمعیت همگام و همسویی داشته باشیم؛ زیرا مدیریت جهادی و ارائه خدمات شایسته و متناسب با مطالبات مخاطبان و قشر مولد عشایر غیرتمند جزو اولویت های دولت تدبیر و امید است.

سروی تاکید کرد که هم اکنون با تصمیمات بموقع هیئت دولت مدیریت زنجیره ای این قشر در تولید، فرآوری و عرضه و تنظیم بازار تکمیل شده و همگام با افزایش مسئولیت های سازمانی گستره ارائه خدمات آن هم به توازن آن افزایش یافته است.

قادر هنرمند مدیر کل امور عشایری استان اردبیل نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از روند فعالیت ها طی سالجاری، سازماندهی تشکل های تعاونی، تامین نهاده های دامی عشایر، تسهیل در پرداخت تسهیلات بانکی و احداث و تجهیز ساختمان اداره امور عشایری استان را از رویکرد های جدید این اداره کل برشمرد.