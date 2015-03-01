آغاز سفر جنجالی نتانیاهو به آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، زمان انجام سفری که از مدت ها قبل درباره آن سرو صدای زیادی به پا شده بود فرا رسید و بر اساس گزارش بی بی سی، «بنیامین نتانیاهو» سفر خود به آمریکا را آغاز کرد.

بر اساس اعلام بی بی سی، نتانیاهو عصر امروز یکشنبه به واشنگتن می‌رسد و قرار است صبح فردا دوشنبه در اجلاس سالانه گروه لابی بانفوذ کمیته روابط عمومی آمریکا‌ و اسرائیل (آیپک) سخنرانی کند.

وی بعد از ظهر سه شنبه، عازم سرزمین های اشغالی خواهد شد اما چهار ساعت پیش از ترک واشنگتن، حدود ساعت ۱۱ صبح سه شنبه به وقت محلی در کنگره آمریکا حاضر خواهد شد تا علیه توافق هسته‌ ای احتمالی با ایران نطق جنجالی‌ اش را ایراد کند.

این برنامه در حالی اجرا می شود که هیچ یکی از مقامات دولتی آمریکا از جمله شخص «باراک اوباما» رئیس جمهور امریکا، برنامه ای برای دیدار با نتانیاهو در این سفر ندارند.

برخی از این سفر نتانیاهو با عنوان «قمار» یاد کرده اند و برخی نیز معتقدند که این سفر و سخنرانی نتانیاهو علیه ایران در کنگره، بیش از آنکه به زیان تهران باشد، به ضرر نتانیاهو خواهد بود.