بدون سخنرانی نتانیاهو در کنگره توافق بهتری با ایران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، «یائیر لاپید» رهبر حزب «یش آتید» گفت دستیابی آمریکا به یک توافق خوب با ایران بدون سخنرانی نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کنگره این کشور محتمل تر است.

وی امروز در گفتگو با روزنامه صهیونیستی جروزالم پست ضمن انتقاد از تصمیم نتانیاهو برای سخنرانی در کنگره، این اقدام را موجب افزایش تنش در روابط تل آویو با واشنگتن ارزیابی کرد.

لاپید گفت اگر مناسبات رژیم صهیونیستی با آمریکا دوستانه باقی بماند، این رژیم می تواند اثر بیشتری بر نتیجه مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 بگذارد و این برای اسرائیل بهتر است.

این در حالی است که دعوت نتانیاهو به واشنگتن از سوی مقامات جمهوریخواه کنگره، بدون هماهنگی با دولت «باراک اوباما» انجام گرفته و مخالفانی نیز در کاخ سفید دارد.

گفتنی است اوباما اعلام کرده به دلیل نزدیکی زمان این سفر به برگزاری انتخابات پارلمان اسرائیل (کنیست) قصد ندارد با نتانیاهو دیدار کند زیرا این کار می تواند اقدامی تبلیغاتی برای وی محسوب شود.