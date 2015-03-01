ادامه عملیات ضدتروریستی در شهر برمن آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، عملیات ضدتروریستی پلیس آلمان برای یافتن اعضای گروه های افراطی سلفی در شهر برمن همچنان ادامه دارد. روز گذشته پلیس این شهر در مورد احتمال وقوع حملات تروریستی توسط این گروه ها هشدار داد.

بر این اساس عملیات مذکور شب گذشته نیز ادامه یافته و در این میان یک نفر بازداشت و چندین نفر نیز تحت نظر قرار گرفته اند. یک سخنگوی پلیس برمن در این رابطه گفت وضعیت فوق العاده در این شهر تا پایان این عملیات به قوت خود باقی خواهد بود.

مقامات پلیس می گویند عملیات مذکور به عنوان اقدامی بازدارنده در برابر حملات تروریستی احتمالی انجام می شود. روز گذشته پلیس برمن با انتشار بیانیه ای اعلام کرد از شب جمعه خطر وقوع حملات تروریستی توسط گروه های افراطی در این شهر افزایش یافته است. این موضوع پس از گزارش نهادهای امنیتی ایالتی جدی شده است و به دنبال آن پلیس به حالت آماده باش درآمده است.