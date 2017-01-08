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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۲۰:۱۸

پلیس آلمان ضارب چاقو به دست را کُشت

پلیس آلمان ضارب چاقو به دست را کُشت

پلیس شهر «دویسبورگ» آلمان اعلام کرد ضاربی که با چاقو دو نفر را زخمی کرد، در تیراندازی پلیس کشته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پلیس آلمان اعلام کرد مردی مسلح به سلاح سرد را پس از حمله ور شدن به چند نفر کشته است.

بر این اساس، پلیس شهر «دویسبورگ» (Duisburg) آلمان امروز در این باره اعلام کرد: این مرد که به سلاح سرد چاقو مسلح بود، با حمله ور شدن به ۲ نفر، آن ها را به شدت مجروح کرد.

پلیس این شهر در ادامه افزود: یکی از قربانیانِ این حمله، به شدت زخمی شده و باید تحت عمل جراحی قرار گیرد.

پلیس بدون اشاره به جزئیات بیشتر، اعلام کرد که تحقیقات خود را برای مشخص کردن علت و انگیزه ضارب آغاز کرده است.

کد مطلب 3872058

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