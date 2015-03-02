به گزارش خبرنگار مهر، تهیه و توزیع بسته های حمایت غذایی و یا سایر حمایت های جانبی از معیشت نیروی کار؛ یکی از مهمترین اقداماتی است که هر ساله از سوی برخی کارفرمایان برای نیروهای شاغل در واحدهای تولیدی انجام می شود.

هرچند در قانون کار و یا سایر قوانین موجود، در زمینه تهیه و توزیع بسته های فوق العاده تکلیفی بر عهده کارفرمایان و صاحبان بنگاه ها قرار داده نشده است، اما به صورت عرفی برخی کارفرمایان در طول سالیان متمادی چنین اقداماتی را در دستور کار خود قرار می دهند.

آنها معتقدند در صورتی که شرایط مالی واحد اقتصادی و تولیدی اجازه بدهد، انجام برنامه های فوق العاده می تواند در افزایش بهره وری، وابستگی سازمانی و همچنین انگیزه نیروی کار و در نهایت جلب رضایت کارکنان موثر باشد.

با این وجود، آمار و ارقام روشنی از اینکه چه تعدا از شاغلان مشمول قانون کار کشور می توانند از چنین حمایت هایی بهره مند شوند وجود ندارد و در نقطه مقابل به دلیل شرایط نامساعد مالی و نقدینگی در برخی واحدها به ویژه کارگاه های کوچک، حتی ممکن است افراد بدون حقوق و عیدی به استقبال نوروز هم بروند.

واحدهایی که حقوق معوقه دارند

نمونه های واحدهایی که دچار مشکلات مالی هستند و حقوق نیروی کار شاغل در آن ماه ها است که به تعویق افتاده، کم نیستند. با این وجود، نمی توان گفت که بخش عمده ای از شاغلان کارگری کشور در معرض تعویق دریافت حقوق و یا احتمالا بیکاری هستند.

اغلب بسته هایی که از سوی واحدهای تولیدی برای نیروهای خود به صورت فوق العاده در برخی ایام سال مانند ماه مبارک رمضان و یا پایان سال در نظر گرفته می شود غذایی است و اقلامی مانند برنج، روغن، گوشت، آجیل شب عید و مواردی مانند این را شامل می شود.

در عین حال، برخی از واحدها نیز تولیدات خود را به صورت یک بسته فوق العاده در اختیار نیروهای خود قرار می دهند. به عنوان نمونه ممکن است یک واحد تولید مواد شوینده تصمیم بگیرد بسته ای از اقلام گوناگون تولیدی خود را در اختیار کارکنانش قرار دهد.

هادی ابوی در گفتگو با مهر با بیان اینکه متاسفانه در سال های اخیر توزیع بسته های حمایتی در جامعه کارگری کمرنگ شده است، گفت: قبلا کارفرمایان انگیزه بیشتری برای انجام اینگونه برنامه های فوق العاده داشتند.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: در قالب بسته حقوقی سال آینده مشمولان قانون کار به دنبال این هستیم که دولت برای سال آینده برخی حمایت ها را در این بخش از کارگران انجام دهد.

شاید ۳ میلیون نفر بسته فوق العاده بگیرند

ابوی با تاکید بر اینکه برای سال جاری نیز وزیر کار وعده داده بود کارگران سبد کالا دریافت خواهند کرد، افزود: اما پس از آن دیدیم که به بهانه های مختلف از جمله نبودن آمار و روشن نبودن لیست کارگران، دولت انجام اینگونه حمایت ها را در دستور کار خود قرار نداد.

این مقام مسئول کارگری کشور با اشاره به اینکه انجام برنامه های فوق العاده در قانون وجود ندارد ادامه داد: با این حال، این روزها برخی واحدهای بزرگ و کوچک کشور، در این زمینه اقداماتی را در دست انجام دارند.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه ۷۰ درصد کارگران در حال حاضر، قدرت خرید خود را از دست داده اند و بیشتر از اینکه مسائل کارگران در این بخش در نظر گرفته شود می بینیم که مسائل نقدینگی و مسائل کارفرمایان بزرگنمایی می شود، اما آنقدرها که گفته می شود کارفرمایان مشکلات مالی دارند بیشتر تبلیغاتی است و بسیاری از کارفرمایان در شرایط مناسبی به سر می برند.

به گفته ابوی، ممکن است واحدهایی داشته باشیم که ماه‌ها است موفق به پرداخت حقوق معوقه نیروهای خود نشده باشند ولی از دیگر سو، واحدهای دیگری را نیز داریم که هر ماه سر وقت حقوق کارگران خود را می پردازند. به صورت کلی شاید بتوان گفت ۳ میلیون کارگر هر ساله از اینگونه حمایت ها برخوردار می شوند.