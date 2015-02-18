جزئیات کامل پیشنهاد نهایی مزد ۹۴/ رونمایی از بسته ۳۵۰ هزارتومانی

فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر از بسته نهایی پیشنهادی نمایندگان کارگران درباره وضعیت معیشت خانوار کارگری در سال جاری خبر داد و گفت: در نشست شب گذشته شورای عالی کار، از کارفرمایان خواستیم تا کسری ۳۵۰ هزارتومانی قدرت خرید کارگران در سال جاری نسبت به سال گذشته با ۳۰ هزارتومان بالاتر یا پایین تر را جبران کنند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: محاسبات تمامی تشکل های کارگری کشور درباره میزان کسری قدرت خرید خانوار در سال جاری نسبت به پارسال به عدد ۳۵۰ هزارتومان رسید. این پیشنهاد روشن را به نمایندگان کارفرمایان دادیم اما آنها از اظهارنظر در این زمینه خودداری کردند.

توفیقی خاطرنشان کرد: از سویی معاون وزیر کار به عنوان نماینده دولت نیز با پیشنهاد جبران قدرت خرید کارگران موافق بود. به صورت کلی پیشنهاد این است که کارفرمایان به نحوی در قالب افزایش حداقل مزد، بن نقدی، حق مسکن، حق سنوات، پاداش و عیدی و سایر مزایای جانبی مزد، این کسری قدرت خرید را جبران کنند.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: اگر این کار بشود، افت قدرت خرید کارگران متوقف خواهد شد. البته به کارفرمایان اعلام کردیم، افت قدرت مالی کارفرمایان در سال های اخیر ناشی از سیاست های دولت قبل بوده و از اینرو باید مورد حمایت قرار گیرند.

عضو شورای عالی کار افزود: همچنین به دولت نیز پیشنهاد شد تا در قالب پیمان های دسته جمعی، افت ۷۲ درصدی قدرت خرید کارگران را که از محل سیاست گذاری های دولت در سال های گذشته به وجود آمده را در یک دوره زمانی ۵ ساله جبران کند.