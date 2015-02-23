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۴ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۰۵

بانک مرکزی اعلام کرد:

نرخ تورم بهمن‌ ماه ۱۵.۸ درصد شد/ تغییرات قیمت ۱۲گروه کالا و خدمات

نرخ تورم بهمن‌ ماه ۱۵.۸ درصد شد/ تغییرات قیمت ۱۲گروه کالا و خدمات

بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه امسال را معادل ۱۵.۸ درصد اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی، شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران را اعلام کرد.

خلاصه نتايج به‌ دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه ۱۰۰=۱۳۹۰ را نشان می دهد: شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در بهمن‌ ماه ۱۳۹۳ به عدد ۲۱۴.۱ رسيد که نسبت به ماه قبل ۰.۸ درصد افزايش يافت.

شاخص مذکور در بهمن‌ ماه ۱۳۹۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۶.۲ درصد افزايش داشته است.

نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به بهمن‌ ماه ۱۳۹۳ نسبت به دوازده ماه منتهي به بهمن‌ ماه ۱۳۹۲ معادل ۱۵.۸ درصد است.

پیش از این، مرکز آمار ایران نرخ تورم در دواره ماهه منتهی به بهمن ماه امسال را 15.2 درصد اعلام کرده بود.

کد مطلب 2504988

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