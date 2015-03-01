https://mehrnews.com/xsm8T ۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۲۰:۲۳ کد مطلب 2509382 بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی ۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۲۰:۲۳ فیلم/ افول داعش در شرق سوریه خبرگزاری مهر-بین الملل: داعش در حومه الحسکه متحمل ضربات کوبنده از ارتش سوریه و نیروهای مردمی شده است. دریافت 6 MB کد مطلب 2509382 کپی شد مطالب مرتبط آزادسازی ۳ روستا در استان رقه سوریه/ هلاکت ۳۰ تروریست داعش حمله ارتش سوریه به مواضع داعش در حمص/ درگیری شدید در حومه ادلب ۳۷ کشته و زخمی بر اثر حمله خمپارهای به استان حلب سوریه برچسبها سوریه
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