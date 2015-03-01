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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۲۰:۲۳

فیلم/ افول داعش در شرق سوریه

فیلم/ افول داعش در شرق سوریه

خبرگزاری مهر-بین الملل: داعش در حومه الحسکه متحمل ضربات کوبنده از ارتش سوریه و نیروهای مردمی شده است.

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کد مطلب 2509382

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