برگزاری جشنواره خيريه غذا به نفع كودكان بی سرپرست در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، گرچه هوای همدان اين روزها زمستاني نيست اما برپايي جشنواره هاي زمستاني رونق خاصي به اين شهر داده بطوریکه در ابتكاري جالب توجه دانشجويان دانشگاه آزاد همدان پرپايي بازارچه خيریه غذا برای كودكان بي سرپرست و نمايشگاهي از آثار نقاشي، عكاسي و گرافيك فضای این دانشگاه را فرهنگی کرده است.

مدير امور فرهنگی دانشگاه آزاد همدان پیش ازظهر دوشنبه در حاشيه اين مراسم در گفتگو با مهر با اشاره به اينكه جشنواره زمستاني دانشگاه آزاد همدان تا ۱۳ اسفند برپا و محوريت آن زمستان است، بيان داشت: اين جشنواره با محوريت در دو بخش هنري، عكاسي، نقاشي و كاريكاتور و در بخش دوم بازارچه خيريه در حال برگزاري است.

زهرا خولجيني ادامه داد: در اين بازاراچه غذاهايي طبخ شده به نفع كوكان بدسرپرست و بي سرپرست عرضه مي شود که در مجموع ۵۰ نفر از دانشجويان در اين جشنواره شركت كرده اند.

وي با اشاره به اينكه اين جشنواره در اين سطح براي اولين بار در دانشگاه آزاد همدان برگزار مي شود، بيان داشت: سال ۹۰ نيز اين جشنواره برگزار شد اما محدودتر بود که امسال با گستره بيشتري برگزار شده و در نظر است در طول سال و در هر فصل جشنواره ای مختص آن برپا شود.

خولجيني اذعان داشت: آثار نمايشگاه قابل فروش نيست و در مراسم اختتاميه از افراد برتر تجليل به عمل خواهد آمد.

مدير امور فرهنگي دانشگاه آزاد همدان با اشاره به اينكه بازارچه خيريه تا ۱۴ اسفند به فعاليت خود ادامه مي دهد، افزود: همايشي براي تشويق جوانان به امر ازدواج با حضور يكي از اساتيد حوزه علميه در اين دانشگاه برگزار خواهد شد.

خولجيني در خصوص تمهيدات انديشيده شده براي فراگير كردن فرهنگ ازدواج آسان در اين مجموعه دانشگاهي افزود: با تغيير معاون فرهنگي در دانشگاه آزاد به معاونت فرهنگي بخش اجتماعي نيز اضافه و فعاليت ها گسترده شده است.

وي اذعان داشت: قبل از اضافه شدن اين پسوند نیز اين فعاليت ها انجام می شد اما اكنون در كاري جديد به دنبال ارتباط با والدين دانشجويان هستيم و در دو همايش از روانشناسان برتر كشور نيز دعوت به عمل آمد.

مدير امور فرهنگي دانشگاه آزاد همدان با اشاره به اينكه از اين همايش ها استقبال خوبي شد و بازخوردهاي مناسبي نيز داشت، اظهار داشت: با ارائه طرح هاي جديد مي توان مامني ايجاد تا از آسيب هاي اجتماعي كه دانشگاه را تهديد مي كند جلو گيري شود.

خولجيني اذعان داشت: با همكاري موسسه ازدواج آسان و تشكيل كانون ازدواج آسان در اين دانشگاه به دنبال تسریع در فراهم امدن زمينه ازدواج براي دانشجويان هستيم.