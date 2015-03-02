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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۱۵

معاون حجتی به مهر خبر داد:

دولت ۴ هزارتن گوجه‌فرنگی از کشاورزان خرید/ بازار متعادل شد

دولت ۴ هزارتن گوجه‌فرنگی از کشاورزان خرید/ بازار متعادل شد

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور از خرید تضمینی حدود ۴ هزار تن گوجه فرنگی از کشاورزان خبر داد.

حسین صفایی در گفتگو با مهر در مورد روند خرید تضمینی گوجه فرنگی اظهار داشت: بازار گوجه فرنگی طی حدود ۱۰ روزی که سازمان تعاون روستایی دراین بازار فعالیت کرده، متعادل شده و در نتیجه ما از بازار خارج شدیم، چراکه ما درحدی خرید می‌کنیم که قیمت متعادل شود.

وی با بیان اینکه ورود دولت به بازار گوجه فرنگی به دلیل آن بود که محصول از کشاورزان خریداری نمی‌شد، گفت: ما در استان‌های هرمزگان و بوشهر با ایجاد ۱۹ مرکز خرید اقدام به خرید گوجه فرنگی کردیم که در حال حاضر با متعادل شدن قیمت کسی به این مراکز مراجعه نمی‌کند، ضمن اینکه الان قیمت گوجه به ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان رسیده است.

صفایی در مورد میزان خرید تضمینی گوجه فرنگی نیز افزود: تا روز شنبه ما حدود ۴ هزار تن گوجه از کشاورزان خریداری کردیم.

وی ادامه داد: ما با ایجاد ۱۰ مرکز خرید در بوشهر و ۹ مرکز خرید در هرمزگان گوجه فرنگی را هفته اول با قیمت ۳۰۰ تومان و سپس ۳۵۰ تومان از کشاورزان خریداری کردیم.

کد مطلب 2509734

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