ظریف وارد ژنو شد/ امروز دیدار با جان کری

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وارد ژنو سوییس شد.

محمد جواد ظریف قرار است امروز(دوشنبه) در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سخنرانی کند.



ظریف همچنین امروز با جان کری وزیر خارجه آمریکا درباره برنامه هسته‌ای گفتگو خواهد کرد.



علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، حسین فریدون مشاور رئیس جمهور و بهروز کمالوندی معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی هم در این سفر، ظریف را همراهی می‌کند.



رایزنی‌های معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا به ریاست عراقچی، ‌روانچی و وندی شرمن و با حضور هلگا اشمیت معاون فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز در شهر مونترو سوییس برگزار می شود.