جایزه سال «چتم هاوس» به ظریف و کری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، اندیشکده سلطنتی روابط بین‌الملل در لندن برندگان جایزه سال جاری میلادی خود را اعلام کرد.

بر اساس اعلام این اندیشکده، «محمد جواد ظریف» و «جان کری» وزرای خارجه ایران و آمریکا به عنوان برندگان جایزه سال «چتم هاوس» انتخاب شدند.

مؤسسه مذکور علت این انتخاب را تلاش های به انجام رسیده وزیر خارجه ایران وآمریکا در حصول توافق هسته ای ۱۴ جولای سال ۲۰۱۵ میلادی (۲۳ تیر ماه سال ۹۴) موسوم به «برجام» میان ایران و گروه ۱+۵ اعلام کرده است.

جایزه «چتم هاوس» به صورت سالانه به افراد یا سازمان هایی داده می شود که به زعم این اندیشکده در راستای بهبود روابط بین الملل تلاش هایی را به انجام می رسانند.