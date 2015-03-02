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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۳۸

با حکم رئیس فدراسیون کشتی؛

ترکان و کاکاحاجی مسئول امور فنی سطوح پایه شدند

ترکان و کاکاحاجی مسئول امور فنی سطوح پایه شدند

مجید ترکان و عبدالکریم کاکاحاجی با حکم رسول خادم به عنوان مسئول امور فنی رده سنی پایه کشتی آزاد و فرنگی منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق این احکام مجید ترکان از قهرمانان اسبق کشتی آزاد جهان به عنوان مسئول امور فنی رده سنی پایه (نونهالان و خردسالان) کشتی آزاد منصوب شد.

ترکان سه مدال طلا، نقره و برنز جهان، مدال طلای بازیهای آسیایی و چندین مدال طلای قهرمانی آسیا در سبک وزن کشتی آزاد را در کارنامه دارد. وی همچنین از اساتید و عضو هیأت علمی دانشگاه ساری است و سابقه مربیگری تیم ملی و مدرسی انستیتو کشتی را نیز دارد.

 ضمن آنکه عبدالکریم کاکاحاجی عضو اسبق تیم ملی کشتی فرنگی و دارنده مدال نقره کشتی فرنگی آسیا نیز به عنوان مسئول امور فنی رده سنی پایه (نونهالان و خردسالان) کشتی فرنگی منصوب شد.

کاکاحاجی دارای مدرک کارشناسی ارشد تربیت بدنی است و سابقه مربیگری تیمهای ملی در رده های سنی مختلف و همچنین مدرسی انستیتو کشتی را نیز در کارنامه دارد.

کد مطلب 2509911

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