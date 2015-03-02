ترکان و کاکاحاجی مسئول امور فنی سطوح پایه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق این احکام مجید ترکان از قهرمانان اسبق کشتی آزاد جهان به عنوان مسئول امور فنی رده سنی پایه (نونهالان و خردسالان) کشتی آزاد منصوب شد.

ترکان سه مدال طلا، نقره و برنز جهان، مدال طلای بازیهای آسیایی و چندین مدال طلای قهرمانی آسیا در سبک وزن کشتی آزاد را در کارنامه دارد. وی همچنین از اساتید و عضو هیأت علمی دانشگاه ساری است و سابقه مربیگری تیم ملی و مدرسی انستیتو کشتی را نیز دارد.

ضمن آنکه عبدالکریم کاکاحاجی عضو اسبق تیم ملی کشتی فرنگی و دارنده مدال نقره کشتی فرنگی آسیا نیز به عنوان مسئول امور فنی رده سنی پایه (نونهالان و خردسالان) کشتی فرنگی منصوب شد.

کاکاحاجی دارای مدرک کارشناسی ارشد تربیت بدنی است و سابقه مربیگری تیمهای ملی در رده های سنی مختلف و همچنین مدرسی انستیتو کشتی را نیز در کارنامه دارد.