به گزارش خبرنگار مهر غلامرضا منوچهری امروز در همایش تشریح دستاوردهای توسعه پارس جنوبی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون سکوهای دوم و سوم دریایی طرح توسعه فاز ۱۲ به عنوان بزرگترین فاز پارس جنوبی در خلیج فارس نصب و راه اندازی شد، گفت: هدف از بهره برداری از این سکوهای جدید دریایی تامین و جبران کمبود گاز زمستانی و افزایش تامین امنیت گازرسانی زمستانی به نیروگاههای برق کشور بوه است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران با اعلام اینکه افزایش تولید گاز از پارس جنوبی منجر به کاهش وابستگی به گاز وارداتی از ترکمنستان شده است تصریح کرد: اگر تا سه سال قبل برای افزایش واردات ۱۰ میلیون متر مکعبی گاز از ترکمنستان باید سفرهای متعددی به عشق آباد انجام می گرفت اما امروز با افزایش تولید گاز در این میدان مشترک مذاکراتی برای صادرات گاز به کشورهایی همچون عراق و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس آغاز شده است.

این مقام مسئول با اشاره به افزایش ۱۰۰ میلیون متر مکعبی تولید گاز پارس جنوبی از ابتدای سال جاری تاکنون اظهار داشت: افزایش تولید گاز منجر به جبران عقب ماندگی ها در این میدان مشترک گازی با قطر شده است.

منوچهری همچنین با اشاره به ثبت رکورد جدید نفت و راه اندازی ۵ سکو دریایی در پارس جنوبی از ابتدای سال جاری تاکنون تبیین کرد: علاوه بر ۵ سکوی دریایی، در سال جاری شش خط لوله انتقال گاز زیر دریایی هم در خلیج فارس در مدار بهره برداری قرار گرفته است.

وی با یادآوری اینکه بهره برداری از این سکوها و خطوط لوله دریایی در شرایط تحریم و در غیاب حضور شرکت های بین المللی انجام گرفته است تاکید کرد: بهره برداری از این حجم گسترده از تاسیسات فراساحلی در پارس جنوبی منجر به شگفت زدگی شرکت های بزرگ خارجی شده و بسیاری از خارجی ها این اقدام را غیر ممکن و حتی شبیه به معجزه تعبیر می کند.

این مقام مسئول در پایان با بیان اینکه هم اکنون ایران در طراحی، ساخت، نصب، راه اندازی و بهره برداری انواع سکوهای دریایی و خطوط لوله زیردریایی به خودکفایی رسیده است خاطرنشان کرد: هم اکنون شرایطی حتی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی در سطح صنایع فراساحلی، نفت و گاز به کشورهای مختلف فراهم شده است.