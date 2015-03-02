امیدوارم انتخابات خانه سینما امشب به نتیجه برسد

فرهاد توحیدی رییس هیأت مدیره خانه سینما در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه اگر مجمع عمومی امروز برای انتخاب هیأت مدیره به نتیجه نرسد جلسه بعدی چه زمانی برگزار خواهد شد؟ گفت: چرا باید انتخابات به زمان دیگری موکول شود؟ اگر دستور جلسه به هر دلیلی اجرا نشود باید مجمع عمومی به عدم اجرای آن رأی دهد و یا آن را به تعویق اندازد. اگر به تعویق افتاد مطابق اساسنامه حداقل ۱۵ روز زمان داریم تا زمان برگزاری مجمع عمومی بعدی را اعلام کنیم.



وی ادامه داد: اگر هر کدام از این دستورها به موعد دیگری موکول شود موظف هستیم تا ظرف ۱۵ روز آینده مجمع عمومی بعدی را برگزار کنیم اما امیدوارم امشب نتیجه انتخابات مشخص شود.



مجمع عمومی خانه سینما برای انتخابات هیأت مدیره این نهاد صنفی عصر ۱۱ اسفندماه در حال برگزاری است.