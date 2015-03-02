هیات مدیره جدید خانه سینما انتخاب شدند/ نتیجه آرا

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که مجمع عمومی خانه سینما عصر امروز ۱۱ اسفند در محل این نهاد صنفی برگزار می‌شود تعدادی از چهره‌های سینمایی برای حضور در مجمع و انتخابات هیأت مدیره، در خانه سینما حاضر شده‌اند.



کمال تبریزی، ابوالحسن داوودی، مجید برزگر، حافظ احمدی، غلامرضا موسوی، کاوه سجادی حسینی، کیوان کثیریان، بهروز شعیبی، مجتبی میرطهماسب، شادمهر راستین، محسن امیریوسفی، نازنین مفخم، نجف فتاحی، حمید رسولیان، سیدرضا میرکریمی، امیر اثباتی، مرتضی رزاق کریمی، ابراهیم مختاری، جعفر صانعی مقدم، سعید رشتیان، سعید پوراسماعیلی، مهدی جعفری، محمد سریر، علیرضا داوودنژاد، عبدالله اسفندیاری، فرهاد توحیدی، حسین ترابی، آتیلا پسیانی، پرویز پورحسینی، رسول صدرعاملی و ... از جمله هنرمندانی هستند که در خانه سینما واقع در خیابان سمنان حضور دارند.

محمد حیدری رییس موزه سینما به عنوان نماینده سازمان سینمایی در انتخابات خانه سینما برگزیده شده است.

همچنین در مجمع عمومی اعضای شورای صیانت از آرا محمد سماک باشی، محمد سریر و عبدالله اسکندری به عنوان اعضای شورای صیانت از آرا خانه سینما انتخاب شدند.

از حاشیه های قابل توجه انتخابات این بود که فردی غیرمرتبط با انتخابات در اتاق دربسته انتخابات ورود پیدا کرده بود که فرهاد توحیدی وی را بیرون کرد.

در حالی که هنوز نتیجه رسمی انتخابات هیات مدیره اعلام نشده بود در بیرون درهای بسته شنیده می شد شادمهر راستین، ابراهیم مختاری و آتیلا پسیانی رای آورده و غلامرضا موسوی، ابوالحسن داوودی و علیرضا داوودنژاد رای نیاورده اند. این روزها به کرات شنیده می شد که داوودی بر کرسی مدیرعاملی خانه سینما می نشیند.

و در نهایت در ساعت 20 با اتمام انتخابات محمدرضا مویینی، ابراهیم مختاری، بهمن اردلان، کامران ملکی، آتیلا پسیانی، شادمهر راستین، سید مهدی خادم اعضای هیات مدیره جدید خانه سینما انتخاب شدند و علی آشتیانی پور عضو علی البدل اول و محمدرضا سکوت عضو علی البدل دوم انتخاب شدند و ابوالحسن داوودی و علیرضا داوودنژاد رای شان به حد نصاب نرسید.

همچنین عبدالله اسفندیاری به عنوان بازرس و ایمان کریمیان به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

مویینی ۲۱ رای، مختاری ۲۰ رای، اردلان ۱۸ رای، ملکی ۱۶ رای، پسیانی ۱۶ رای، راستین ۱۵ رای، خادم ۱۴ رای، آشتیانی پور ۱۲ رای، سکوت ۱۰ رای آورده اند.

محمدرضا مویینی تدوینگر و عضو هیات مدیره کانون تدوین‌کنندگان سینمای ایران در ۶ دوره و عضو هیات‌مدیره خانه سینما در دوره پنجم و ششم بوده است.

انتخابات این دوره خانه سینما نتایج جالبی داشت که مهم ترین آن این است که نماینده ای از جامعه تهیه کنندگان و کارگردانان در آن دیده نمی شود.

در نخستین جلسه هیات مدیره جدید خانه سینما درباره مدیرعامل جدید و رییس هیات مدیره تصمیم گیری می شود.

با برگزاری انتخابات دیگر محمدمهدی عسگرپور و فرهاد توحیدی باید پست های مدیرعاملی و ریاست خانه سینما را تحویل دهند.

گزارش مهر از دقایقی پیش از آغاز مجمع عمومی تا پایان انتخابات و حاشیه های آن تهیه و تنظیم شده است.