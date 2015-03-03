۳۵ گروه بازرسی نظارت از بازار زنجان را عهده دارند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فغفوری شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان در راستای تامین امنیت روانی بازارافزایش نظارت از واحدهای صنفی و نمایشگاههای عرضه کالا را بر عهده دارد.

وی اظهار داشت: نظارت و بازرسی از بازار از ۱۵ اسفند ماه سالجاری شروع و تا ۱۵ فروردین سال آینده ادامه دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان گفت:سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان همکاری تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف تاکید جدی بر تنظیم بازار دارد و به طور ۲۴ ساعته آماده شنیدن شکایات مردمی به سامانه ۱۲۴ می باشد.

فغفوری تاکید کرد: نظارت و بازرسی در دو بخش کالا و خدمات از قبیل پوشاک، اقلام مورد نیاز شب عید، خشکشویی لباس، قالیشویی را بر عهده دارد.

وی در ادامه افزود: سازمان صنعت و معدن با افرادی که اقدام به تخلف کنند و بازار امن بازار زنجان را ناامن کنند برخورد قانونی خواهد کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان تصریح کرد: سازمان نظارت و بازرسی در تمام فصول سال نظارت لازم را از واحدهای صنفی و مراکز عرضه کالا و خدمات را دارد.