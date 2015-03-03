آرزو دارم انیمیشن سینمایی كار كنم

به گزارش خبرگزاری مهر، تبریزی كه در فیلم آخر خود «طعم شیرین خیال» از انیمیشن استفاده كرده است درباره کار در حوزه انیمیشن گفت: كار كردن در حوزه انیمیشن برای هر كارگردانی، حداقل برای من بسیار وسوسه‌كننده است. در كارهایی هم كه قبلاً داشته‌ام حداقل سعی كرده‌ام به این حوزه نزدیك شوم، ولی فكر می‌كنم از زاویه دید كارگردانی، دنیای انیمیشن تفاوت‌های اصولی با سینمای رئالی دارد كه ما كار می‌كنیم.

كارگردان سریال «ابله» تاكید كرد: آثار رئال شكلی واقعی دارند و تنها بخشی از آن‌چه در ذهن داریم به ظهور می رسند. اما در عرصه پویانمایی همه آن‌چه در تخیلمان داریم، می‌توانیم به تصویر تبدیل كنیم و این ویژگی سینمای انیمیشن است كه می‌توان مطابق عین به عین مفهومی كه در ذهن‌تان شكل گرفته به تصویری تبدیل كنید كه یك نوع ارتباط بی‌واسطه با ذهن مخاطب برقرار كند.

این كارگردان سینما درباره استعدادهای جدید و حضور جوانان در عرصه پویانمایی گفت: جوانان امروز خیلی موفق هستند و به استاندارد‌های جهانی نزدیك شده‌اند. من در كار اخیرم «طعم شیرین خیال» كمیك موشن كار كردم و عیناً دیدم كه طراحی‌های انجام شده توسط جوانان چقدر می‌تواند متفاوت باشد و حال و هوای تازه و نو به كار بدهد، به نظرم كار جوانان ما واقعاً با كارهای جهانی برابری می‌كند.

كمال تبریزی درباره اهمیت برگزاری جشنواره‌‌ بین‌المللی پویانمایی تهران نیز تأكید كرد: برگزاری این جشنواره طبیعتاً اتفاق خوبی است و گرچه گاهی یكی دو فیلم بلند در سینمای ایران تولید می‌شود، اما اساساً جای آثار انیمیشن بلند در میان تولیدات سالانه سینمای ایران خالی است. پس این نوع جشنواره‌ها می‌تواند در معرفی استعدادهای جوان به دنیای سینما بسیار مؤثر باشد.

نهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران از ۱۷ تا ۲۱ اسفندماه جاری در دو سالن مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان و پنج سالن دیگر پذیرای شرکت‌کنندگان است.