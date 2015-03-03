«بهشت و ما» در شبکه شما

به گزارش خبرنگار مهر، در این مستند به طبیعت زیبای استان و زیبایی‌های طبیعی و جاذبه‌های گردشگری و تخریب و اوضاع ضد فرهنگی طبیعت و رفتار ناشایست ما در کنار این همه زیبایی‌های خداوند پرداخته می‌شود.

استان کهگیلویه و بویراحمد در میان استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس، بوشهر و خوزستان قرار گرفته و به عنوان کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب کشور شناخته شده است.

وجود دو نوع آب و هوای سردسیری و گرمسیری در کهگیلویه و بویراحمد بر زیبایی آن افزوده است. در زمانی که گل‌های بهاری در مناطق گرمسیری از جمله شهرستان‌های کهگیلویه، گچساران، باشت، چرام، بهمئی و لنده روییده‌اند در مناطق سردسیری بویراحمد و دنا برف کوهها و دشت‌ها را سفید پوش کرده و فاصله این دو آب و هوای متفاوت کمتر از یک ساعت است.

در کنار این زیبایی‌ها، اماکن بازمانده از دوران باستان و پس از اسلام نیز حکایت از تاریخ کهن این سرزمین دارد. قبرستان لما، پل پاتاوه، پل بریم، بلاد شاپور، چارطاقی خیرآباد و... همه و همه این سرزمین را با تاریخ کهن ایران پیوند می‌زنند.

همچنین این استان یکی از اصلی‌ترین مکان‌های زیست عشایر ایران است که شیوه‌های زندگی جذاب آنها و تعامل زیبایشان با طبیعت یکی از زیباترین و کمیاب‌ترین جلوه‌های گردشگری ایران را رقم زده است.

بازپخش این مستند پنجشنبه ۱۵ اسفند ساعت ۱۴ روی آنتن می‌رود.