سوژه از شما گزارش از ما در «ما و شما»

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه در سه محور گردشگری، استعدادیابی و مسائل اجتماعی با رویکردهای مرتبط با هر محور تهیه و پخش می‌شود. برنامه «ما و شما» دوربین شما در سراسر ایران است. هموطنان از کل کشور می‌توانند به طور مستقیم با این برنامه ارتباط برقرار کرده و پیشنهاد و نظرات خود را جهت تهیه گزارش اعلام کنند.

«ما و شما» دوربین شما در سراسر ایران است. هموطنان از کل کشور می‌توانند به طور مستقیم با این برنامه ارتباط برقرار کرده و پیشنهاد و نظرات خود را جهت تهیه گزارش اعلام کنند، تنها کافی است همراه و همدل این برنامه باشند.

بخش گردشگری برنامه «ما و شما» انعکاس از آداب و رسوم و سنت‌ها اقوام مختلف در ایران زمین است. همچنین در این بخش مکان‌های بکر و ناشناخته استان‌های کشور، لباس و پوشاک محلی، سوغات و صنایع دستی، اغذیه و شیرینی جات محلی و بازی‌ها و فعالیت‌های اجتماعی هر منطقه به صورتی جذاب همراه با تصاویر و موسیقی محلی تهیه می‌شود.

بخش استعدادیابی این برنامه، فضایی است جهت معرفی استعدادهای ناشناخته در زمینه‌های علمی، مهارتی، اقتصادی و اجتماعی که هدف از تولید آن آشنایی با افراد ناشناخته برتر و نخبه در زمینه‌های خاص است.

بخش بررسی مسائل اجتماعی و انعکاس مشکلات شهروندان در سراسر کشور ایران نیز از دیگر محورهای برنامه «ما و شما» است که وظیفه ارتباط مسئولان با مردم و مردم با مسئولان را بر عهده دارد و صرفا فضایی جهت تبادل نظر و حل مشکلات و مسائل اجتماعی است. این بخش از برنامه جزو اولین برنامه‌های مستقلی است که به بررسی مسائل شهروندی و حل آن خواهد پرداخت.

از طرفی بررسی و تهیه گزارش از حوادث و انفاقات نیز در این بخش خواهد گنجید که جنبه اطلاع رسانی دارد و در کوتاه‌ترین زمان این گزارش به جهت آموزش و پیشگیری تهیه و تولید می‌شود.

گروه تهیه‌کننده این برنامه با پیشینه و تجربه خود در زمینه تهیه برنامه‌های همچون برنامه «در شهر» از شبکه پنج سیما و مستند گردشگری «کوچه پس کوچههای شهر» از شبکه جام جم و مستند گزارشی «دوربین هفت» از شبکه آموزش به تهیه و تولید برنامه «ما و شما» پرداخته‌اند.

این برنامه در سه نوبت ۱۱، ۲۰:۲۰ و ۲۲:۳۰ از شبکه شما پخش خواهد شد.