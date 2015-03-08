اعتراض دانشجویان متاهل خوابگاه غدیر کوی دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از دانشجویان متاهل ساکن خوابگاه متاهلین کوی دانشگاه به نام غدیر نسبت به فشار مسئولان خوابگاه برای تخلیه خوابگاه غدیر و واگذاری این خوابگاه به دانشجویان مجرد و عدم رسیدگی مسئولان به درخواست دانشجویان، نامه اعتراض آمیزی را خطاب به رئیس خوابگاه های دانشگاه تهران ارسال کردند.

در نامه دانشجویان متاهل خوابگاه غدیر کوی دانشگاه خطاب به «حمزه لو» آمده است:

«با سلام و عرض تحیات، احتراما دانشجویان ساکن خوابگاه متاهلی غدیر این مکتوبه را به شرح ذیل جهت رسیدگی و دستورات قانونی به حضورتان اعلام می داریم.

باید به عرض جنابعالی برسانیم که تصمیم اخیر مبنی بر واگذاری بخشی از خوابگاههای متاهلی به مجردی سبب ایجاد محدودیت خوابگاه و همچنین اعمال فشار مضاعف به دانشجویان متاهل برای تخلیه سریعتر خوابگاه شده است. ضمن اینکه مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون اشاعه امر ازدواج و تاهل به استحضار می رساند که تصمیم تغییر کاربری خوابگاه غدیر به خوابگاه مجردی اقدامی غیر قانونی و برخلاف شئونات اسلامی و فرمایشات مقام معظم رهبری است.

شایان ذکر است طی چند سال اخیر، ساختمان ۲۳ کوی دانشگاه (خارجی ها) به دانشکده علوم و فنون و دانشکده هنرهای زیبا واگذار گردید و این اقدام در حالی روی داد که دانشجویان کوی خود با مشکل خوابگاه مواجه هستند و از طرف دیگر همجواری این دانشکده با خوابگاه متاهلین باعث ایجاد سر و صدا و مزاحمت برای ساکنین ساختمان های غدیر ۱ و ۲ شده و موجبات نارضایتی آنها را فراهم نموده است.

همچنین رئیس محترم صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در برنامه زنده تلویزیونی هر گونه تغییر کاربری خوابگاه به اداری را غیر قانونی اعلام کردند. لذا ما دانشجویان متاهل ساکن در خوابگاه غدیر ۱ و ۲ استدعا داریم هر چه زودتر نسبت به لغو این تصمیم اقدام نمایید و در غیر این صورت مراتب به مراجع ذی صلاح اعلام خواهد شد.»