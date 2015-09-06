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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۱۵

آغاز جداسازی ساختمانهای خوابگاه غدیر/ یک ساختمان به مجردها می رسد

آغاز جداسازی ساختمانهای خوابگاه غدیر/ یک ساختمان به مجردها می رسد

اعتراضات دانشجویان متاهل خوابگاه غدیر در حالی بی نتیجه مانده است که مسئولان این خوابگاه عملیات جداسازی ساختمان شماره ۲ این خوابگاه را برای اختصاص آن به دانشجویان مجرد آغاز کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان دانشگاه تهران قرار است با احداث دیواری ساختمان شماره ۲ خوابگاه دانشجویان متاهل دانشگاه تهران را به بخش مجردین کوی دانشگاه متصل و این بلوک را به دانشجویان مجرد اختصاص دهند.

دانشجویان ساکن این ساختمان در تماس با خبرگزاری مهر اعلام کردند: «روز گذشته عملیات دیوار کشی برای تصاحب ساختمان شماره ۲ دانشجویان متاهل آغاز شده و دانشجویان و خانواده آنها هر روز تحت فشار مسئولان دانشگاه تهران برای تخلیه این ساختمان هستند. به ما اعلام شده باید به خوابگاه جلال آل احمد و سعادت آباد دانشگاه تهران برویم. در حالی سال تحصیلی ۹۴-۹۵ را آغاز می کنیم که هر روز تحت استرس و فشار روحی از سوی مسئولان دانشگاه برای تخلیه خوابگاه غدیر هستیم.»

به گفته دانشجویان ساختمان شماره ۱ خوابگاه غدیر کاملا پر است و دانشجویان و خانواده آنها باید به خوابگاه جلال آل احمد و یا خوابگاه سعادت آباد دانشگاه تهران اسباب کشی کنند و این  در حالی که این خوابگاه ها وضعیت خوبی برای زندگی  ندارند.

اقدامات مسئولان دانشگاه تهران در حالی صورت می گیرد که اعتراضات دانشجویان به مسئولان نهاد های مسئول و همچنین ریاست دانشگاه تهران و معاون دانشجویی ان همچنان بی نتیجه است.

به گزارش مهر، ساختمان های ۱ و ۲ خوابگاه غدیر در سال ۱۳۸۸ با هزینه های بسیار تعمیر و تجهیز شد تا به دانشجویان متاهل اختصاص داشته باشد.

خوابگاه متاهلین غدیر دانشگاه تهران

آغاز عملیات دیوار کشی برای جداسازی ساختمان شماره ۲ غدیر و اتصال آن به خوابگاه مجردها

خوابگاه متاهلین غدیر دانشگاه تهران

کد مطلب 2904586

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    نظرات

    • علی جان ۰۰:۱۳ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۷
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      به نظر بنده با توجه به افزایش تعداد دانشجویان مجرد این کار کاملا منطقی است

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