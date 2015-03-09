به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریابان علی شمخانی پیش از ظهر امروز در مراسم الحاق رسمی ناوشکن «دماوند» به ناوگان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بندرانزلی، با اشاره به ارتقای توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف اظهار داشت: خدا را شاکریم که در دریای خزر که روزی توانمندی خویش را در یک ناو تفریحی بازمانده از قبل انقلاب آغاز کرد بودیم، امروز به ناو پیشرفته «دماوند» که از کلاس «جماران» است، رسیدهایم.
وی افزود: این مدل خوبی است برای مقایسه پیشرفتها در جمهوری اسلامی؛ این پیشرفت فقط در حوزه کشاورزی، نانو، هسته ای و حوزه های مشابه نیست، بلکه جمهوری اسلامی همه ابعاد پیشرفت را برخلاف خواسته و فشار دشمنان استمرار بخشیده است و این افتخار ناشی از پایبندی به خون شهداست.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: باید خدا را شکر کرد که در اوج تحریم ظالمانه و بدخواهانه دشمنان، کتاب توسعه ایران در عرصه دریا بسیار قطور شده است.
شمخانی گفت: ناوشکن دماوند در مقایسه با ناوشکن جماران، پیشرفتها و نوآوری های بسیاری دارد و ناوشکن بعدی نیز قطعاً مدرنتر از دماوند خواهد بود؛ این یعنی تحریم ظالمانه هیچ تاثیری بر اراده ملت ایران ندارد.
وی تاکید کرد: آنچه امروز در مذاکرات هسته ای با منطق و استدلال مطرح میشود، این است که این تحریم ها باید برداشته شود و با تاریخ مشخص و بدون احتمال بازگشت و مبتنی بر قوانین بینالمللی، این حق ملت ایران به رسمیت شناخته شود.
با تحریم یا بیتحریم به حرکت خود ادامه میدهیم
دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: هرچند جمهوری اسلامی ایران الگوی توسعه خود را بر مبنای «اقتصاد مقاومتی» ترسیم کرده است، اما ایستادگی ملت ایران در سال های گذشته دو نکته را ثابت کرد؛ اول اینکه برنامه هسته ای ایران کاملاً بومی است که با عربدهکشی هیچ عربدهکشی در کنگره آمریکا قابل زایل شدن نیست؛ کسی که در ارتفاعات شبعا زوزه میکشد، در کنگره آمریکا هم عربده میکشد، اما شبعا تعیینکننده است.
شمخانی تصریح کرد: دومین نکته ای که ایستادگی ملت ایران آن را اثبات کرد، این است که برنامه هسته ای ایران صلحآمیز است و مجموعه بازرسی ها نیز این را اثبات کرده است؛ لذا خواست ملت ایران رفع همه این تحریمهاست و این ملت با تحریم یا بیتحریم به حرکت خود ادامه میدهد.
وی با اشاره به تأثیر حرکت انقلاب اسلامی در وضعیت امروز ایران و منطقه اظهار داشت: اگر امام خمینی(ره) روح بیداری را در ملت ایران زنده نمیکرد و به ندای امام (ره) لبیک گفته نمیشد، امروز سرزمین ما چه وضعیتی داشت؟
دبیر شورای عالی امنیت ملی، با اشاره به وضعیت دیروز و امروز جمهوری اسلامی ایران و دشمنان آن گفت: امروز دشمنان ما حتی قبرستان مشخصی هم ندارند؛ صدام ساقط شد، اما متحدان ما امروز در عراق به قدرت رسیدهاند و این، ناشی از تاثیر خون شهداست.
شمخانی در پایان خاطرنشان کرد: بر دلاورمردان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران درود میفرستم که با ساختن این ناو، نشان دادند که صلحخواه هستند و تحریم ها نیز مانع پیشرفت آنها نخواهد شد.
