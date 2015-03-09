رونق معاملات مسکن در سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، حسام عقبایی با بیان اینکه با توجه به اینکه قیمت مسکن در سال ۹۱ دچار جهش شده بود، در سال ۹۳ با ثبات قیمت مسکن همراه با رکود در بازار معاملات خرید و فروش مواجه بودیم، گفت: این در حالی است که همزمان با خروج از این رکود در سال ۹۴، سال آینده در برخی شهرها که از تعادل کافی میان عرضه و تقاضای مسکن برخوردار نیستیم، پیش بینی افزایش قیمت خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه در شرایطی که رونق معاملات مسکن به صورت سراسری برای کل شهرها پیش بینی می شود، خاطرنشان کرد: افزایش قیمت مسکن در سال ۹۴، البته به معنای پیش بینی جهش و سونامی قیمت نیست بلکه این افزایش در نهایت کمتر از حد تورم عمومی جامعه خواهد بود و ممکن است چندان هم محسوس نباشد.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با بیان اینکه سال ۹۴ به خصوص از پایان تابستان و شروع نیمه دوم سال، رونق معاملات مسکن خواهد بود و بازار مسکن به طور قطع از رکود فعلی خارج می شود، افزود: در سال ۹۲ رکود سنگینی بر بازار معاملات مسکن حاکم شد و این رکود تا سال ۹۳ هم ادامه داشت منتها همان طور که از نیمه اول سال ۹۳ پیش بینی می شد، در نیمه دوم امسال، شاهد افزایش حجم معاملات مسکن بودیم و سیر صعودی معاملات هم در کل کشور و هم در شهر تهران ملموس بوده و آمارهای رسمی نیز این موضوع را تایید می کند.

وی تصریح کرد: به این ترتیب در حالی که حجم کل معاملات مسکن کشور در آبان امسال بیش از ۸۱ هزار مورد بوده است این میزان در آذرماه به بیش از ۸۹ هزار مورد، در دی ماه به بیش از ۱۰۰ هزار معامله و در بهمن ماه به بیش از ۱۰۳ هزار مورد انجام معاملات مسکن منجر شده است.

عقبایی با اعلام اینکه در شهر تهران نیز این سیر صعودی کاملا محسوس بوده و آمارها هم این امر را تایید می کنند، بیان کرد: این سیر صعودی ایجاد شده در روند معاملات مسکن به طور قطع در سال ۹۴ نیز ادامه خواهد داشت طوریکه تا پایان نیمه اول سال بعد، بازار مسکن به طور کامل از حالت رکود خارج شده و به رونق ایده آلی خواهد رسید.

وی با بیان اینکه پیش بینی می کنم بهار سال ۹۴ به صورت همزمان بهار بازار مسکن هم باشد، گفت: رکود بازار معاملات مسکن منجر به رکود در ساخت و سازها شده است و با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان بازار مسکن، سازندگان غیر حرفه ای بوده‌اند، هم اکنون این سازندگان که بخشی از نقدینگی مورد نیاز برای ساخت و ساز را از طریق پیش فروش و تسهیلات بانکی تامین می‌کردند در نتیجه نبود متقاضی دچار مشکل شده و از گردونه ساخت و ساز خارج شده اند.

وی افزود: در حال حاضر عموم سازندگان بازار ساخت وساز مسکن انبوه سازان یا همان سازندگان حرفه ای هستند. عقبایی تصریح کرد: خروج سازندگان غیر حرفه ای از بازار ساخت و ساز به صورت نسبی باعث کاهش عرضه مسکن طی دو سال آینده خواهد شد با این حال، با ورود بازار مسکن به دوران رونق انتظار می رود دولت حمایت های لازم را به منظور ایجاد انگیزه ساخت و تولید بیشتر مسکن در سازندگان به عمل آورد و از این طریق روند تولید در بازار مسکن را نیز به سمت تعادل هدایت کند.