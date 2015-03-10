رابطه تنگاتنگی بین امنیت و رسانه است/ بسته نوروزی پلیس مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود جعفری نسب پیش از ظهر سه شنبه در اختتامیه نخستین جشنواره رسانه، نظم و امنیت در ساری با اشاره به اهمیت رسانه گفت: در یکسال و نیم گذشته هیچ مورد برنامه ریزی شده و طراحی شده و با نیت سوء علیه نیروی انتظامی در استان نداشته ایم.

وی با بیان اینکه بی تعارف هستم، گفت: بی تعارف بودن بسیاری از مشکلات را رفع می کند و یک رابطه تنگاتنگی بین امنیت و رسانه برگزار شده که قابل ستایش است.

وی با اشاره به اینکه اصحاب رسانه مثل یک سرباز برای مردم زحمت می کشند، گفت: این قشر تلاش می کنند برنامه ریزی مناسبی برای حوزه امنیت داشته باشند.

رتبه سوم کاهش ترافیک و تلفات در مازندران

سردار جعفری نسب با بیان اینکه مازندران در ۱۰ ماه گذشته رتبه سوم کاهش ترافیک و کشته ناشی از تصادف در سطح کشور بوده است، گفت: از مازندران به عنوان سومین استان برتر تقدیر شد.

فرمانده انتظامی مازندران با بیان اینکه در حوزه انتظامی نیز تلاشهای خوبی شده است گفت: مشکل ما بیشتر در حوزه بی حجابی و بدحجابی است و این به دلیل آنست که تعریف درستی از مقوله حجاب نداریم.

وی با اشاره به اینکه در همه حوزه وحدت و انسجام وجود دارد گفت: باید در مقوله حجاب نیز یک وحدت و انسجام صورت گیرد تا به تعریف مشترکی دست یابیم.

رشد ۶۰ درصدی کشفیات مواد مخدر در مازندران

فرمانده انتظامی مازندران، همچنین در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه مردم خوب و عزیزی در کشور و استان داریم، به رشد ۶۰ درصدی کشفیات مواد مخدر در استان و پاکسازی نقاط آلوده در استان اشاره کرد.

وی گفت: این ادعا را داریم که در مازندران جایی که بصورت آزادانه بتوان به عرضه مواد مخدر پرداخت، وجود ندارد.

سردار جعفری نسب یادآور شد: در حوزه مبارزه با سرقت در ۹ ماه اول ۱۳ درصد کاهش داشته ایم و کشفیات این بخش قابل توجه بوده است.

درنظرگرفتن پاس پلاک برای طلافروشی ها

فرمانده انتظامی مازندران، اشرافیت ناجا بر اماکن صنفی بویژه طلافروشی ها را از جمله طرح های نوروزی پلیس بیان کردو گفت: برای همه طلافروشی های شهرستان، پاس پلاک درنظر گرفته شده است.

سردار جعفری نسب درباره چهارشنبه آخر سال گفت: باورمان بر این است که یک سنت دیرینه پشت این آیین بوده است که اکنون تبدیل به ترقه بازی و آتش بازی شده است و الحمدالله اشرافیت انتظامی برای چهارشنبه آخر سال درنظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه تلاش داریم موضوع و برگزاری مراسم های ویژه چهارشنبه سال را به محلات بکشانیم گفت: تلاش داریم که از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه شب به بعد دیگر شاهد برگزاری برنامه هایی در سطح شهر نداشته باشیم.

اشرافیت انتظامی چهارشنبه سوری

سردار جعفری نسب با بیان اینکه اشرافیت و پوشش انتظامی از ساعت ۱۶ چهارشنبه آخر سال آغاز می شود گفت: در مناطق بحرانی که سال قبل دچار حوادث شده بودیم، پوش انتظامی صورت می گیرد.

وی از تدارک ویژه برنامه ایام عید با موضوع ترافیکی در استان خبر داد و گفت: در ایام نوروز حدود ۱۵ میلیون نفر به استان سفر می کنند که مشکلاتی را برای استان ایجاد می کند و برای حوزه ترافیک برنامه هایی درنظر گرفته شده است.

فرمانده انتظامی مازندران، رعایت نکردن شئونات اخلاقی بویژه در برخی شهرکهای ساحلی را از جمله مشکلات بیان کرد و گفت: با عرق خورها و ماشین های بدون پلاک در شهرکها و نواحی گردشگری بشدت برخورد می شود.

وی با اشاره به راه اندازی ۲۲ قرارگاه نوروزی بیان داشت: درتلاش هستیم تا شمار قرارگارههای فرعی را به ۱۰۰ واحد برسانیم و ۱۰۰ درصد خوردوها تعمیر شده است و هر خودرو را یک ایستگاه پلیس منظور کرده ایم.

سردار جعفری نسب گفت: در روز طبیعت نیز پلیس در مناطق حساس و گردشگری به همراه خانواده هایشان حضور می یابند.