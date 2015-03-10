به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در همایش سیاست های فناوری و نوآوری در برنامه ششم توسعه که از سوی مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد، با اشاره به محوریت قرار دادن فناوری اطلاعات در کشورهای مختلف با هدف رشد توسعه، اظهار داشت: برنامه پنجم توسعه با وجود اینکه بر اساس اقتصاد دانش بنیان قانونگذاری شده بود، اما به دلیل مشکلات موفق به تحقق آن نشده ایم و بسیاری از اهداف این برنامه محقق نشد.

وی با تاکید بر اینکه کشور باید بخش قابل توجهی از درآمد خود را به تحقیق و توسعه اختصاص دهد و پژوهش بومی را در دستور کار قرار دهد، افزود: در برنامه ششم توسعه راهی جز این نداریم که تحقیق و توسعه در فناوری های جدید را از جمله محورهای این برنامه قرار دهیم.

واعظی با بیان اینکه سهم فناوری اطلاعات در رشد ناخالص ملی در کشورهای مختلف ۵ درصد است، ادامه داد: این سهم در ایران حدود ۲.۵ درصد ارزیابی می شود.

وزیر ارتباطات حجم بازار جهانی فناوری اطلاعات را یک هزار و ۸۰۰ میلیارد دلار عنوان کرد که با توجه به جمعیت ۷ میلیاردی جهان، کشور ایران یک درصد حجم این بازار را که معادل ۱۸ میلیارد دلار می شود باید به خود اختصاص دهد. این در شرایطی است که امروز ایران از این بازار ۲۰ هزار میلیارد تومان را در اختیار دارد که باید این رقم به سه برابر رقم فعلی افزایش پیدا کند.

وی ایران را از لحاظ شاخص فناوری اطلاعات در رده ۹۷ جهان و شانزدهم منطقه عنوان کرد و گفت: این در حالی است که بر اساس هدف گذاری چشم انداز ۲۰ ساله ایران باید در سال ۱۴۰۴ جایگاه اول منطقه و بر مبنای برنامه پنجم توسعه جایگاه دوم را تا پایان سال ۹۴ داشته باشد این در حالی است که یک سال مانده به پایان برنامه پنجم، ایران جایگاه شانزدهم را در میان کشورهای منطقه در حوزه فناوری اطلاعات دارد.

واعظی با بیان اینکه در میان ۱۰ شرکت بزرگ دنیا، ۴ شرکت در حوزه فناوری اطلاعات فعال هستند، بیان کرد: در برنامه ششم باید رشد بالای ۸ درصد و جایگاه اولی را در حوزه فناوری اطلاعات برای ایران در نظر بگیریم، اما به این موضوع نیز باید توجه شود که توسعه و رشد نیاز به الزامات داخلی و خارجی دارد و تا زمانی که در تحریم هستیم نمی‌توانیم به این رشد برسیم.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه مشکلمان این است که در برنامه های توسعه ای محور اولویت ها را مشخص نکرده و نمی‌دانیم محور چیست؟ خاطر نشان کرد: جذب سرمایه گذاری و گرفتن بازار و نیز صادرات به دلیل محدودیت های حاصل از روابط خارجی در این حوزه امکان پذیر نیست و باید در برنامه ششم توسعه این محدودیت ها مدنظر قرار گیرد و اگر موانع و الزامات را در این برنامه در نظر نگیریم در سند ششم توسعه فقط انشاء نوشته ایم.

وی با بیان اینکه تاکنون نزدیک به ۱۳ درصد اهداف برنامه پنجم توسعه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محقق شده است، گفت: نهایت تلاشی که انجام می شود می تواند این رقم را به ۵۰ درصد برساند که با این حال باز هم از اهداف برنامه توسعه عقب هستیم.

واعظی با اشاره به اینکه در توسعه پهنای باند و شبکه ارتباطی کشور بسیار عقب افتاده هستیم و این در شأن نظام و مردم نیست، اضافه کرد: هم اکنون ۳۷ درصد از آنچه مردم از اینترنت استفاده می کنند در داخل کشور میزبانی می شود و این در حالی است که در سال گذشته این رقم ۱۰ درصد بود. با این حال هدفگذاری این است که شبکه هایمان را طوری طراحی کنیم که ۸۰ درصد آن در داخل میزبانی شود.

این مقام مسئول با اشاره به جلساتی که برای حمایت از نخبگان در حوزه فناوری اطلاعات صورت گرفته، عنوان کرد: بسیاری از مغزهایی که به دلیل نبود امکانات به خارج از کشور رفته اند طی جلساتی آمادگی خود را اعلام کرده اند که به ایران برمی گردند و با ما کار می کنند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه هم اکنون روستاهای بالای ۲۰ خانوار به تلفن خانگی مجهز شده اند، افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها سال آینده روستاهای بالای ۱۰ خانوار، دارای خط تلفن می شوند. همچنین هم اکنون هشت هزار روستا به اینترنت مجهز شده اند که سال آینده تعداد روستاهای دارای اینترنت به ۳۰ هزار روستا می رسد و امیدواریم تا پایان دولت تمامی روستاهای کشور دارای اینترنت شود.

وی با اشاره به برنامه ریزی های وزارت ارتباطات در حوزه ماهواره و فضا نیز گفت: قصد داریم سه شبکه ماهواره، فیبر و رادیو را در پشتیبانی یکدیگر قرار دهیم که بر این اساس به دلیل کمبود بودجه تاکنون موفق به اجرای برخی از اهداف نشده ایم، اما امیدواریم در برنامه ششم توسعه به علم فضا و ساخت ماهواره توجه ویژه ای شود.

واعظی ادامه داد: هم اکنون ۲۲۰ شهر کشور از فناوری نسل سوم موبایل و حدود ۴۰ شهر از فناوری نسل چهارم موبایل بهره می برند و تا پایان دولت و تا پایان برنامه ششم توسعه نیز نسل پنجم موبایل را به مردم ارائه می‌دهیم.