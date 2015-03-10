رزمایش بزرگ ارتش نروژ در مرزهای روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، در حالی که روابط بین روسیه و اروپا بر سر بحران اوکراین همچنان تنش آلود است، ارتش نروژ بزرگترین رزمایش خود طی 5 دهه اخیر را در مرزهای روسیه آغاز کرده است. بر این اساس 5 هزار نظامی نروژی و 400 خودروی زرهی در این رزمایش که در فینمارک شمالی ترین منطقه این کشور نزدیک مرز روسیه برگزار می شود شرکت دارند.

طبق این گزارش رزمایش یک هفته ای مذکور در بالای مدار شمالگان و نزدیک مرز شبه جزیره کولا متعلق به روسیه انجام می گیرد. آخرین باری که رزمایشی اینچنین در این منطقه برگزار شد مربوط به سال 1967 است.

پیشتر نیز نیروی هوایی روسیه رزمایشی را برای مقابله با حمله هوایی و موشکی احتمالی دشمن در پایگاه هوایی منچگورسک واقع در شبه جزیره کولا به اجرا گذاشته بود.

گفتنی است هفته گذشته ارتش روسیه از برگزاری رزمایش دریایی بزرگ خود با شرکت بیش از ۲ هزار نظامی و ۵۰۰ فقره از ادوات نظامی در دریای سیاه خبر داد. بنا بر اعلام وزارت دفاع روسیه قرار بود این رزمایش که در آب های جنوبی و شمال قفقاز به اجرا در آمد، تا دهم مارس (نوزدهم اسفند) به طول انجامد.