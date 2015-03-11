محور رفت بندرعباس ـ میناب مسدود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی راه و شهرسازی هرمزگان، عباس شرفی افزود: کیلومتر ۴ محور رفت بندرعباس ـ میناب بدلیل طغیان رودخانه تاسبر در حال حاضر مسدود است و تردد از مسیر جایگزین در حال انجام است.

وی افزود: رانندگانی که قصد تردد در این مسیر را دارند می بایست از محور برگشت که به صورت دو طرفه عمل می کند تردد کنند.

شرفی بیان داشت: راهداران هم اکنون در تلاش هستند تا هر چه سریع تر این محور بازگشایی شود.

وی همچنین از بازگشایی محور بندرعباس ـ سیرجان در محدوده چهچکور خبر داد و گفت: با حضور راهداران این محور نیز بازگشایی شد.

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان با بیان اینکه تردد در محورهای منتهی به بندرعباس به دلیل بارش شدید باران به کندی صورت می گیرد ابراز امیدواری کرد، با تلاش راهداران در ساعات آینده شاهد ترافیک روان باشیم.

وی همچنین از رانندگان خواست، حتی المقدور امروز از سفرهای عیر ضروری خودداری کنند و پیش از انجام سفر از وضعیت راه ها اطلاع حاصل کنند.

گفتنی است، رانندگان می توانند وضعیت راه های استان را از طریق تلفن ۱۴۱ جویا شوند.