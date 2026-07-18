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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۱

محور حاجی آباد- بندرعباس همچنان مسدود است؛ تردد از محور فین انجام شود

محور حاجی آباد- بندرعباس همچنان مسدود است؛ تردد از محور فین انجام شود

بندرعباس - مرکز مدیریت راه‌های استان هرمزگان از انسداد محور بندرعباس - حاجی‌آباد در محدوده ایست بازرسی شهید میرزایی به دلیل ریزش تونل بر اثر حملات دشمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های استان هرمزگان، محور بندرعباس - حاجی‌آباد در محدوده ایست بازرسی شهید میرزایی از صبح امروز شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ به علت ریزش تونل بر اثر حملات دشمن آمریکایی تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.

در این اطلاعیه آمده است که رانندگان برای تردد می‌توانند از مسیر جایگزین فین - سرزه استفاده کنند.

اداره راهداری بندرعباس از رانندگان خواسته است ضمن پرهیز از تردد غیرضروری در این محدوده، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کرده و از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

کد مطلب 6891393

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