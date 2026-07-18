محور حاجی آباد- بندرعباس همچنان مسدود است؛ تردد از محور فین انجام شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های استان هرمزگان، محور بندرعباس - حاجی‌آباد در محدوده ایست بازرسی شهید میرزایی از صبح امروز شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ به علت ریزش تونل بر اثر حملات دشمن آمریکایی تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.

در این اطلاعیه آمده است که رانندگان برای تردد می‌توانند از مسیر جایگزین فین - سرزه استفاده کنند.

اداره راهداری بندرعباس از رانندگان خواسته است ضمن پرهیز از تردد غیرضروری در این محدوده، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کرده و از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.