به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان، محمد علی سفیدیان در گفتگویی ضمن اشاره به آسیب دیدگی ۶۰ درصد از جنگل‌های اُرس استان سمنان اظهار داشت: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اعتبار کافی حتی برای مطالعه درباره نحوه مبارزه پایدار و میزان اعتبار مورد نیاز برای مبارزه با آفت اُرس واش را ندارد.

وی در پاسخ به این پرسش درباره علت عدم ایجاد کمربند حایل میان مناطق جنگلی آسیب دیده و درختان سالم تصریح کرد: آفت ارس واش به صورت پراکنده و لکه‌ای، اُرسستان‌های استان سمنان را آلوده کرده است و امکان جداسازی مناطق آلوده و سالم وجود ندارد.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با اشاره به نحوه مبارزه با این آفت جنگلی عنوان کرد: برای حل این مشکل از گیاه‌پزشکان استان سمنان کمک گرفته‌ایم و با اعتبارات بسیار اندکی که از محل صیانت از جنگل‌های زاگرسی به این منطقه از جنگل‌های رشته کوه البرز اختصاص یافته است درحال مبارزه با آفت ارس واش هستیم.

سفیدیان عنوان کرد: مبارزه با این آفت اعتبارات بسیار زیادتری از میزان موجود را می‌طلبد که در صورت عدم تخصیص، می‌تواند همه درختان با ارزش اُرس را در استان سمنان به این آفت آلوده کند.

وی با اشاره به مکاتبات متعدد صورت گرفته با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به منظور تأمین منابع مالی مبارزه با ارس واش صورت گرفته است ابراز امیدواری کرد تا اعتبار لازم برای این مهم به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان اختصاص یابد.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با اشاره به شیوه‌های مبارزه با اُرسستان‌‌های استان، از قطع سرشاخه‌های آلوده به عنوان تنها راه حل فعلی برای این مهم نام برد و گفت: استفاده از روش‌های شیمیایی به سبب احتمال صدمه زدن به درختان و نیز مشکلات زیست محیطی احتمالی و صدمه رسیدن به حیات وحش مقدور نیست.

سفیدیان در خاتمه با اشاره به اینکه هم اکنون جنگل‌های شاهرود، دامغان و پرور مهدی‌شهر به این آفت آلوده شده‌اند از انجام مبارزه در بخش‌های از اُرستان‌های آلوده در هرسه شهرستان مناطق خبر داد و اختصاص اعتبارات فوری به این بخش را خواستار شد.