توافق بدون ابهام یک توافق خوب است/ وظیفه دولت در فردای مذاکرات

حجت‌الاسلام حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگی های یک توافق خوب گفت: توافق خوب، توافقی است که منافع ملی ما را تامین کند.

وی افزود: توافق خوب، توافقی است که هیچ ابهامی در آن نباشد و همه تحریم ها بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران برداشته شود.

حجت‌الاسلام ابراهیمی با بیان اینکه بعد از توافق میان ایران و ۱+۵ دیگر نباید آنان به دنبال بهانه‌گیری باشند، ادامه داد: بعد از این توافق باید در چارچوب قواعد آژانس انرژی اتمی غنی‌سازیمان را ادامه دهیم و تمامی حقوق معاهده ان پی تی بهره مند شویم.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه هر نوع ابهام و کلی‌گویی که موجب تفسیرهای جدید از متن توافق شود، یک توافق بد است، تصریح کرد: تیم مذاکره‌کننده ما مورد عنایت و حمایت مقام معظم رهبری هستند. لذا دلسوزانه کار می‌کنند و امیدواریم که با تلاش این عزیزان و خون پاک شهیدان توافقی حاصل شود که منافع ملی ایران را تامین کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس هشتم، همچنین با اشاره به وظیفه دولت در فردای مذاکرات خاطرنشان کرد: اگر این مذاکرات به نتیجه برسد در اثر رفع تحریم ها یک گشایشی در توان اقتصادی دولت ایجاد می شود. لذا باید دولت تمام این توان خود را با توجه به تجربیات تلخ گذشته در خدمت تولید به کار گیرد تا موجب رونق کسب و کار و توسعه اقتصادی شود.

حجت‌الاسلام ابراهیمی اضافه کرد: در صورتی که به هر دلیلی این مذاکرات به نتیجه نرسد، دولت باید تمام توان و تلاش خود را در بکارگیری ظرفیت‌های داخلی قرار دهد و با اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی راه توسعه کشور را در پیش گیرد.