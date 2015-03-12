پل روگذر چهارراه شهدا بجنورد افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فیروزه پیش از ظهر پنج شنبه در بازدید از روند اجرای عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح چهارراه شهدای بجنورد(چهارراه خوشی)، اظهار کرد: با روند فعلی و برنامه ریزی های انجام شده این پروژه اواسط اردیبهشت و یا اوایل خرداد سال آینده خاتمه پیدا کرده و به بهره برداری می رسد.

وی افزود: با تغییراتی که در مدیریت ماشین‌سازی اراک ایجاد شد روند ساخت پروژه روگذر بجنورد نیز تسریع یافت و در حال حاضر به‌خوبی پیش می‌رود.

فیروزه اضافه کرد: تنها مشکلی که در حال حاضر در این پروژه وجود دارد جابه‌جایی تیرهای برق است که اگر اداره برق همکاری کند کار پروژه به تعویق نمی‌افتد و به‌موقع پروژه به بهره‌برداری می‌رسد.

رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد در بخش دیگری از سخنان خود درباره اختلاف تأمین اجتماعی و شهرداری و تهدید تأمین اجتماعی مبنی بر بستن حساب‌های شهرداری بجنورد نیز گفت: طی جلسه دو روز گذشته اعضا شورای شهر و شهرداری با استاندار خراسان شمالی، سید علی اکبر پرویزی به تأمین اجتماعی دستور داد تا مشخص نشدن تکلیف، جلوی حساب‌های شهرداری تحت هیچ شرایطی بسته نشود.

فیروزه با اشاره به دست نداشتن شورای اسلامی شهر بجنورد در استخدامی‌ها نیز گفت: شورای اسلامی شهر بجنورد هیچ‌گونه نقشی در استخدامی‌ها ندارد اما برخلاف تصور، مردم با دنیایی از امید به ما مراجعه می‌کنند در حالی که ما نمی توانیم کاری در این زمینه انجام دهیم.

وی افزود: شورای اسلامی شهر اساسا از وجود استخدامی در دستگاه‌های اجرایی هیچ گونه اطلاعی نداشته و در این زمینه نیز نمی تواند هیچ گونه اقدامی برای درخواست های مردمی انجام دهد.